最暖童顏童語！書言：一輩子都要跟書俊一起住

書言書俊這對雙胞胎不僅十分可愛，彼此間的感情也相當好。（翻攝自OSEN）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男星李輝才的雙胞胎兒子書言與書俊，因參加人氣育兒節目《超人回來了》受到大批粉絲喜愛，觀眾從兄弟倆還是小嬰兒的時候，就一路看著他們成長到現在，累積了深厚感情；而已經快要滿4歲的書言與書俊，現在更是處於能夠講出許多可愛童顏童語的時期，在今天（8日）即將播出的節目中，書言因不捨長大後會和書俊分開哭了出來，甚至放話：「一輩子都要跟書俊一起住」，讓人看了超暖心。

根據《OSEN》報導，在今天要播出的節目裡，書言書俊將與奧運柔道選手趙俊浩、趙俊賢這對同樣是雙胞胎的叔叔們見面，書言一開始還自豪放話說：「書俊喜歡我」，但是在聽到雙胞胎叔叔們說出長大後就得跟弟弟書俊分開生活的話之後，忍不住就哭了出來，表示自己從來都沒有想像過會發生這樣的事情，最後更下定決心表示：「我一輩子都要跟書俊住在一起」，展現出濃烈又深厚的兄弟情，讓人看了雖有些哭笑不得，但也忍不住為這樣溫暖的童顏童語感動。

去年兄弟倆生日時，弟弟書俊特別準備了驚喜，讓哥哥書言看了忍不住大哭了起來。（合成圖，翻攝自KBS）