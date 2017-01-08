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施易男母當年為愛偷生 「未披婚紗」一輩子遺憾

2017/01/08 12:37

施易男（左）和媽媽「小明明」巫明霞（右）感情深厚，為了陪媽媽甚至決定35歲前不婚，如今42歲仍未婚。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕施易男的媽媽，也是台灣歌仔戲4大天王之一的「小明明」巫明霞驚傳清晨在自家浴室跌倒，後腦勺嚴重撞傷，送醫後仍不治身亡，享壽75歲，消息震驚台灣演藝圈，和媽媽感情深厚的施易男也相當悲痛，原在海外工作立刻飛回台，處理母親後事，據悉，雖然他面對此事很堅強，仍很遺憾錯過母親最後一面，令人十分心疼。

據《ETtoday》報導，小明明作為紅極一時的歌仔戲小生，在舞台上演盡人生百態，真實人生也極戲劇化，紅透半邊天的她，雖追求者眾多，卻愛上離過婚的製作人施富雄，不顧家人的極力反對，為了愛情不惜未婚生子，施易男也曾在受訪時談過這段往事，透露媽媽當初懷姊姊時躲起來一整年，後來生下他之後，即使關係已明朗化，媽媽仍一生沒穿過婚紗，沒有一場公開的婚禮，是小明明一輩子的遺憾。

小明明曾為一代當紅巨星，是紅極一時的歌仔戲小生，退休後也致力於傳承傳統文化。（翻攝自臉書）

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