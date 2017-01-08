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史努比狗狗送超ㄎㄧㄤ聖誕禮物 邀鄉村歌手一起哈草

2017/01/08 11:26

過去從不避諱自己熱愛吸食大麻的饒舌歌手史努比狗狗（左），在2016年底的聖誕節就送了鄉村歌手威利尼爾森一個超ㄎㄧㄤ又相當特別的聖誕禮物。（合成圖，翻攝自Pinterest、威利尼爾森臉書）

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〔記者陳昱均／綜合報導〕美國加州在去年11月8日，以高達55.7%的高得票率，通過64號提案（Proposition 64），未來將正式進入大麻合法化的時代，只要民眾滿21歲，在申請許可證後，就可種植、銷售、購買和使用大麻；而洛杉磯著名地標「好萊塢」（HOLLYWOOD）招牌，更在2017年元旦當天，更疑似因此被人惡搞改成「好大麻」（HOLLYWeeD），讓人啼笑皆非。過去從不避諱坦承自己就是愛吸大麻，甚至寫了一首《Smoke Weed Everyday》（每天吸大麻）的歌來讚頌這個行為的饒舌歌手「史努比狗狗」，似乎也為此法案的通過感到相當開心，就送了鄉村歌手威利尼爾森Willie Nelson）一個超ㄎㄧㄤ又相當特別的聖誕禮物，引發熱議。

美國加州在去年底正式通過64號提案，而洛杉磯著名地標「好萊塢」（HOLLYWOOD）就在元旦當天遭惡搞成「好大麻」（HOLLYWeeD）。（法新社）。

身為鄉村搖滾運動帶領者，同時也是美國葛萊美獎「傑出音樂貢獻之傳奇獎項」得主的威利尼爾森，4日就在自己的臉書PO文：「謝謝史努比狗狗送的這件聖誕節毛衣」，同時也上傳了一張自己穿著這件毛衣的照片；但仔細一看，大紅毛衣上綠色的東西根本不是聖誕樹，而是一株頂上擺著黃色星星、偽裝成聖誕樹模樣的大麻草，上面還用白色字樣寫著史努比狗狗的哈草名曲「Smoke Weed Everyday」字樣，讓人看了不僅捧腹大笑。有網友看了就直呼：「這毛衣簡直太完美，愛死了」、「現在我們就知道是誰把『好萊塢』惡搞成『好大麻』的了...。」

威利尼爾森身上穿著的毛衣是史努比狗狗送的聖誕禮物，上面除了以大麻草取代聖誕樹外，還寫著史努比狗狗的哈草名曲「Smoke Weed Everyday」字樣。（翻攝自威利尼爾森臉書）

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