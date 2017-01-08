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健身房鬧事還跟經理起衝突 克里斯小子終生禁止再進入

2017/01/08 10:50

克里斯小子日前因在健身房中鬧事，遭終生禁止再進入。（翻攝自鏡報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國饒舌歌手克里斯小子（Chris Brown）雖然在音樂上有非凡成就，但私底下卻是個火爆浪子，不僅曾痛毆前女友蕾哈娜、開車肇事逃逸，更曾因涉嫌襲擊重罪在華盛頓特區被捕，被判入獄131天，去年他甚至曾持槍恐嚇選美皇后又再度被捕，讓人看了直搖頭。而總是學不乖的克里斯小子，在2017才開始沒幾天又出事了，他日前因在紐約一間健身房鬧事，並與店經理發生衝突，讓該間健身房氣到將他列為拒絕往來戶，要求他未來終生都不得再進入。

克里斯小子（左）過去曾將前女友蕾哈娜（右）揍到鼻青臉腫。（合成圖，翻攝自鏡報、TMZ）

根據《TMZ》報導，克里斯小子日前造訪了「Life Time Athletic」健身房的紐約分店，該健身房相關人士就透露，克里斯小子與他的一群朋友當天使用了他們的籃球場設施，但是卻因播放大聲的吵鬧音樂、不斷狂罵侮辱性言詞與髒話等惡劣行為，遭到其他客人的投訴；後來店經理就出面解決，要求他們降低音量，但這卻激怒了克里斯小子，他突然就開始暴走起來，對著該名女性店經理噴髒話且不斷怒吼，而對方依然不為所動，直接要求克里斯小子與他的朋友們離開，要求這批「奧客」終生都不得再進入。有現場目擊者還大爆，他當時有看到克里斯小子因不滿而直接在門上吐口水，行徑相當囂張，不過目前克里斯小子方面仍未對此事件做出任何評論。

事發當時，克里斯小子就是與朋友們在這個健身房的籃球場的大吵喧騰、狂噴髒話，影響到其他客人而遭投訴。（翻攝自TMZ）

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