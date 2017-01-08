復合有望？蜘蛛人搭肩艾瑪史東

前「蜘蛛人情侶」在「第17屆美國電影學院獎」頒獎典禮大方同框。（翻攝自eonline）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢明星安德魯加菲爾德和艾瑪史東，因在《蜘蛛人》中扮演情侶假戲真作，但前年宣告分手，讓不少粉絲相當難過與惋惜，無不盼望他們能復合，所幸兩人分手後還是好友，近日雙方都推出新作品，艾瑪史東和男神雷恩葛斯林演出《越來越愛你》，安德魯演的《鋼鐵英雄》都受到外界盛讚，雙雙入選「第17屆美國電影學院獎」的10大年度優秀電影，2人也在7日舉辦的頒獎典禮上大方同框。

據《E!online》報導，艾瑪史東在頒獎典禮上雖是和螢幕男友雷恩葛斯林走紅毯，但慶祝酒會上，前男友安德魯加菲爾德主動走到她身邊，在她旁邊空位坐下跟她聊天，2人絲毫不尷尬，聊得十分開心，目擊者還指出，艾瑪還對安德魯說：「我感覺好多了。」隨後安德魯起身和《越來越愛你》的導演達米恩查澤雷談話，但手仍放在前女友肩膀上，互動相當親密自然，讓外界不免猜測2人是否復合有望。

艾瑪史東（左）和安德魯加菲爾德（右）因演出《蜘蛛人》結緣，假戲真作交往，不過前年黯然宣布分手。（翻攝自Eonline）