網拍女神陳泱瑾兒子報到！「我們家更完整了」
2017/01/08 10:24
網拍女神陳泱瑾今晨宣告兒子誕生。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「網拍女神」陳泱瑾結婚4年，和老公育有愛女「偷筆」，時常在臉書分享親子趣事以及家庭生活，和粉絲們互動，去年8月宣布肚裡有了第二胎「Theo」，今晨兒子順利誕生，體重3455公克，是個眉清目秀、頭好壯壯的男寶寶，模樣相當斯文可愛，她也在臉書上分享和兒子的合照，感動的說：「謝謝你讓我們家更完整了。」
陳泱瑾的兒子「Theo」報到，模樣相當斯文可愛。（翻攝自臉書）陳泱瑾在2014年發生8萬業配文事件，但死忠粉絲仍不離不棄，事件過後，她作風也轉趨低調，3日時才在臉書上透露第2胎孕期特別快，懷孕期間體型也沒變化很大，依舊曲線窈窕，5天後就宣布寶寶到來，她感動的說：「兒子的哭聲和想像中粗曠豪邁的哭聲不一樣，是溫柔的撒嬌。」看到寶寶依偎在身邊，感受到滿滿的幸福與滿足，粉絲也紛紛湧進留言區祝賀，更讚嘆她生產後完全不狼狽，是最美最優雅的產婦。
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