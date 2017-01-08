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海倫清桃驚傳退出演藝圈 疑因結婚流產遭起底？

2017/01/08 09:34

海倫清桃驚爆將退出台灣演藝圈。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃昨晚傳出疑似在住處服藥自殺，一早她卻透過臉書自爆將退出演藝圈，要當平凡的人，疑為海倫清桃結婚流產有關？

稍早海倫清桃卻透過臉書自曝：「昨天吃安眠藥的事很抱歉，是我跟一位朋友說我想不開，於是他就打電話報警。」最後她更表示：「我有一個故事要和大家說，說完這個故事，我就會退出演藝圈當個平凡的人。」

至於是什麼故事？海倫清桃透過臉書表示：「姐姐的第一部戲是女配角，每一場戲酬勞1千，但那部戲3個月才15場戲，等戲是非常辛苦的事。」留言中，海倫清桃述說當時的一位「戴先生」，和她整天待在片場，等隨時來的通告。

海倫清桃一早接連發文，以「姐姐」描述和「戴先生」的互動關係。（翻攝自海倫清桃臉書）

在海倫清桃發文中，她不斷以「姐姐」來形容和「戴先生」關係，不過許多網友早已看出，「姐姐」就是海倫清桃本人，她接著又說：「越南丈母娘和妹妹，看到每次戴先生從台灣回來都幫姐姐帶行頭，而沒有等比例的給她們，丈母娘和妹妹都不諒解。」

緊接著，海倫清桃驚爆「姐姐」有一次在回越南的第５天「流產了」，「戴先生趕到越南陪她一起，因為姐姐有心臟疾病和氣喘，在引產過程風險倍增，但戴先生沒去住旅館，陪著姐姐在外婆家的涼椅上度過了危險的一夜。」

隨後，海倫清桃又述說「姐姐」和「戴先生」的互動關係，有網友看出海倫清桃寫的「姐姐」就是她自己，留言：「簡言之，就是桃子結過婚，曾經生過小孩，現在被起底後，要離開？何必勒。」

網友認為，說穿了，演藝圈不過就是個工作，哪個人沒有一大堆故事，「因為故事被發現，就要離開工作崗位，這似乎？何必勒？」大批網友也完全知道海倫清桃的壓力來源了，要她先休息一陣子，讓自己沈澱一下，再去做決定吧！

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