裘莉被爆挑撥兒子與小布感情 又帶6子女3度搬家

裘莉（右）被爆最近不斷挑撥兒子們與小布（左）之間的感情，甚至又再度帶著6名子女搬家。（翻攝自ABC7）

〔記者陳昱均／綜合報導〕從世紀佳偶變怨偶的「小布」布萊德彼特與安吉莉娜裘莉，在去年驚傳閃電離婚後，就針對6名子女的監護權展開一場攻防戰，先前擁有全部子女暫時監護權的裘莉，似乎不希望未來小布有機會翻盤能剝奪她這份單獨監護權的機會，就向法院遞交了一份包含夫妻倆的離婚協議、以及2人與子女在內的私密資料，讓小布氣到控訴裘莉這樣根本是靠著曝光小孩隱私來傷害他們，同時讓自己形象大傷，目前裘莉已經同意讓法院緘封這些私密資料了，但仍出招要讓小布難以見到孩子們，最近就被爆3度搬家，甚至挑撥兒子與小布的感情。

雖然裘莉（右）暫時獲得6名子女監護權，但她與小布（左）之間的監護權之爭仍持續越演越烈。（翻攝自Today.com）

根據八卦網站《HollywoodLife》報導，一位與小布親近的相關人士爆料，就小布所了解到的，裘莉正在盡一切可能來讓孩子們遠離小布，尤其是還會跟兒子們挑撥離間，讓父子關係隨時間過去越來越疏遠，這讓小布簡直傷透了心，因為他完全無法理解裘莉為何會對他恨意如此深，深到甚至想把孩子們徹底從他的生活中拔除。不僅如此，《International Business Times》更報導裘莉在離婚後又3度帶著孩子們搬家，這次直接搬到馬里布去，遠離小布現在所待的盧斯費利斯（Los Feliz）區，這也令小布相當憤怒，認為這樣頻繁的搬家會影響孩子們的穩定性，希望他們能待在離他比較近的比佛利山莊等地區就好，讓他還有機會能與他們修補關係，但顯然裘莉並不想這樣做，讓這場監護權之爭越來越惡化了。

現在暫時擁有6名子女全部監護權的裘莉，並不想讓前夫小布來跟她爭，就直接帶著孩子們搬到馬里布去，遠離小布。（翻攝自Playbuzz）