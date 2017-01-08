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女兒前前世是林心如小三 感情好到霍建華吃醋

2017/01/08 09:20

霍建華（左）和林心如（右）前天迎接第一個愛的結晶「小天使」。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林心如前天產下3300公克漂亮女娃「小天使」，和老公霍建華迎接第一個愛的結晶，「華心寶寶」相當受外界矚目，曾鐵口直斷林心如會閃婚生子的命理師詹惟中，不僅算準林心如情事，對小天使未來運勢很看好，直說：「她是太陰星化祿」，會百分之百得媽媽寵愛，未來會擁有很多房地產，在娛樂圈能夠闖出一片天，詹惟中也斷言，霍建華夫婦應該今年就會獲得二寶，且是女兒機會偏高。

據《聯合報》報導，塔羅牌專家小孟老師昨也為「小天使」抽牌，獲得「聖杯ACE」，象徵這個孩子是「上天賜予」，透露這孩子前世是林心如的另一半，前前世則是林的小三，這世則來當她的孩子，結緣三世，根據塔羅牌結果顯示，林心如愛女將和媽媽非常契合，感情會好到爸爸吃醋，但霍建華吃醋有助於家人增進感情，小孟老師推斷，未來「小天使」有望發展醫療長才，到海外服務，霍建華當爸後會更努力工作，林心如則會為帶小孩將工作重心移回台灣。

命理師詹惟中（左）及塔羅牌專家小孟老師（右），都看好林心如愛女的未來運勢。（翻攝自臉書）

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