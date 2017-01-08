汪小菲甜伴女兒享天倫 拋下工作全靠ＸＸ

汪小菲（左）時常分享與女兒玥兒（右）的親子互動。（翻攝自汪小菲微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛與汪小菲結婚6年，育有一雙兒女，一家四口幸福和樂，2歲愛女小玥兒超黏汪小菲，最近他忙著新開幕的小酒店，台灣、中國2地跑，昨他為了陪伴女兒，竟甘願捨棄忙碌工作。

汪小菲昨晚透露：「今天是我和老婆第一次都要出差離開女兒，她已簽約，不得不去，我弄不到今晚或明早機票，只能下午走。邁開大門那一刻，玥兒抱著我，哭喊不要走。」看著女兒，汪小菲似有百般不捨與無奈。

汪小菲父女倆感情十分親密。（翻攝自汪小菲微博）

「也是，台北那麼多事，不急著，拉著行李回來後，陪女兒到河濱公園跑了一下午，值了，都值了，不過到了晚上，女兒開始叫媽媽」，汪小菲說，大S去錄節目，明天回，「但這2天，時程變換，心裡焦急，也離不開我們家的玥兒」，對於忙碌工作，汪小菲解決的秘招：「少想點大眾創新、互聯網金融的事兒吧！」

看著愛女，汪小菲苦笑說：「都拿著行李出了門，實在放不下。為了多陪一天，只能改票飛天津，再開車回北京，因為能踏踏實實照顧家人，做點自己喜歡的事便是福。」汪小菲拋下工作，全靠「親情」支撐他。