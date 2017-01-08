限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

萊恩雷諾斯不放棄邀金剛狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說...

2017/01/08 09:01

正在準備《死侍2》的萊恩雷諾斯，表示希望能夠讓金鋼狼（右）加入後面的續集劇情中。（翻攝自Comicbook.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕搞怪風趣又與眾不同的「反英雄」死侍，曾經不被看好，讓男主角萊恩雷諾斯足足花了11年時間，才終於讓其躍上大銀幕，擁有一部專屬的獨立電影，而《惡棍英雄：死侍》上映後，更是大受觀眾歡迎，僅以5千萬美元（約新台幣16.8億）的成本，就在全球締造出7.83億美金（約台幣252億元）的亮演票房成績，現在更將獲得比之前更多的資金來拍攝續集。而對於《死侍2》的劇情，萊恩雷諾斯就透露已經有許多不同的想法想置入片中，其中他最期盼的，就是能勸即將引退的金鋼狼一同加入，讓死侍與金鋼狼這個「夢幻組合」能夠重現，對此，休傑克曼本人也做出了回應。

2位超級英雄在2009年的《X戰警：金鋼狼》中，就曾合體演出過。（翻攝自ecartelera）

萊恩雷諾斯最近成為《Variety》新刊的封面人物，在接受專訪時，就表示自己一點也不擔心會成為某種特定的漫畫超級英雄，更說：「只要他們（片商）願意放行，我也希望能夠一直扮演死侍下去」，而對於續集的劇本，他則透露：「我們已經有一些能夠拍許多部片的故事大綱了」，而其中最希望能夠實現的，就是與老夥伴金鋼狼能在睽違近8年之後，重新在大銀幕上合體。對此，早已宣告將在新片《羅根》（LOGAN）之後就引退不再演金鋼狼的休傑克曼，就回應：「我其實還在猶豫，因為我可以預見這會是一個絕佳組合，但是時間點上可能有點不太妥當」，萊恩雷諾斯自己也沒信心能夠讓休傑克曼回心轉意，不過仍放話：「這一切都決定於觀眾了，而我會賣力開發這段關係，來讓他能下定決心再拍一部的！」

休傑克曼（右）早已宣告在《金剛狼》最終章《羅根》之後，就要正式引退不再演金鋼狼了。（翻攝自羅根官方臉書專頁、YouTube）即便沒有信心能真的慫恿休傑克曼再扮一次金鋼狼，萊恩雷諾斯也表示自己絕不會放棄。（翻攝自Variety）

相關新聞

推薦新聞
萊恩雷諾斯不放棄邀金剛狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說... 萊恩雷諾斯不放棄邀金剛狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說...
2017/01/08 09:01
霸凌陰影揮不去？！強打AV女優未出道即引退 霸凌陰影揮不去？！強打AV女優未出道即引退
2017/01/08 07:39
傅園慧「洪荒之力」奧運奪銅 竟自曝可能僅游到年底 傅園慧「洪荒之力」奧運奪銅 竟自曝可能僅游到年底
2017/01/07 22:13
「莉亞公主」下葬 骨灰竟裝藥丸裡 「莉亞公主」下葬 骨灰竟裝藥丸裡
2017/01/07 19:11
安德魯和艾瑪撞場合體 氣氛意外和樂 安德魯和艾瑪撞場合體 氣氛意外和樂
2017/01/07 18:16
（影音）李準基曝《步步》結局內幕！和IU在片場爆哭 （影音）李準基曝《步步》結局內幕！和IU在片場爆哭
2017/01/07 18:07
（影音）李準基登場狂送愛心 霸氣喊「你是我的人」隔空對IU說... （影音）李準基登場狂送愛心 霸氣喊「你是我的人」隔空對IU說...
2017/01/07 17:11
白斬雞晉級猛男 余文樂花10月操出大肌肌 白斬雞晉級猛男 余文樂花10月操出大肌肌
2017/01/07 16:56
金髮妞勾手約會 小班復合嘉納添變數 金髮妞勾手約會 小班復合嘉納添變數
2017/01/07 14:24
不只床戰波多野 109公分AV男優也跟「她」拍過 不只床戰波多野 109公分AV男優也跟「她」拍過
2017/01/07 13:31
自慰揉胸摸下體 強國影城誤放高清無碼A片 自慰揉胸摸下體 強國影城誤放高清無碼A片
2017/01/07 11:14
日女星酬勞排行榜曝光 她遙遙領先賺翻天 日女星酬勞排行榜曝光 她遙遙領先賺翻天
2017/01/06 23:35
（專訪）中國爆封殺名單 男主唱嗆聲「干你死啦」 （專訪）中國爆封殺名單 男主唱嗆聲「干你死啦」
2017/01/06 22:19
超狂明星臉現身 素人99％撞臉霍建華 超狂明星臉現身 素人99％撞臉霍建華
2017/01/06 22:07
喬治克隆尼當爸了 愛妻三月產下雙胞胎 喬治克隆尼當爸了 愛妻三月產下雙胞胎
2017/01/06 21:48
曾爆遭林宥嘉「被分手」 鄧紫棋首談分手原因 曾爆遭林宥嘉「被分手」 鄧紫棋首談分手原因
2017/01/06 20:42
粉絲尖叫！宋仲基確定23日登台 粉絲尖叫！宋仲基確定23日登台
2017/01/06 19:16
（影音）西川貴教中島美嘉齊登台 助陣《紅白》放送手指愛心 （影音）西川貴教中島美嘉齊登台 助陣《紅白》放送手指愛心
2017/01/06 17:06
合體范冰冰過年 李晨：好消息會和大家分享 合體范冰冰過年 李晨：好消息會和大家分享
2017/01/06 16:05
星野源靠《月薪嬌妻》翻紅 老家咖啡廳驚傳停業 星野源靠《月薪嬌妻》翻紅 老家咖啡廳驚傳停業
2017/01/06 16:03
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.