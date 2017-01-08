萊恩雷諾斯不放棄邀金剛狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說...

正在準備《死侍2》的萊恩雷諾斯，表示希望能夠讓金鋼狼（右）加入後面的續集劇情中。（翻攝自Comicbook.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕搞怪風趣又與眾不同的「反英雄」死侍，曾經不被看好，讓男主角萊恩雷諾斯足足花了11年時間，才終於讓其躍上大銀幕，擁有一部專屬的獨立電影，而《惡棍英雄：死侍》上映後，更是大受觀眾歡迎，僅以5千萬美元（約新台幣16.8億）的成本，就在全球締造出7.83億美金（約台幣252億元）的亮演票房成績，現在更將獲得比之前更多的資金來拍攝續集。而對於《死侍2》的劇情，萊恩雷諾斯就透露已經有許多不同的想法想置入片中，其中他最期盼的，就是能勸即將引退的金鋼狼一同加入，讓死侍與金鋼狼這個「夢幻組合」能夠重現，對此，休傑克曼本人也做出了回應。

2位超級英雄在2009年的《X戰警：金鋼狼》中，就曾合體演出過。（翻攝自ecartelera）

萊恩雷諾斯最近成為《Variety》新刊的封面人物，在接受專訪時，就表示自己一點也不擔心會成為某種特定的漫畫超級英雄，更說：「只要他們（片商）願意放行，我也希望能夠一直扮演死侍下去」，而對於續集的劇本，他則透露：「我們已經有一些能夠拍許多部片的故事大綱了」，而其中最希望能夠實現的，就是與老夥伴金鋼狼能在睽違近8年之後，重新在大銀幕上合體。對此，早已宣告將在新片《羅根》（LOGAN）之後就引退不再演金鋼狼的休傑克曼，就回應：「我其實還在猶豫，因為我可以預見這會是一個絕佳組合，但是時間點上可能有點不太妥當」，萊恩雷諾斯自己也沒信心能夠讓休傑克曼回心轉意，不過仍放話：「這一切都決定於觀眾了，而我會賣力開發這段關係，來讓他能下定決心再拍一部的！」

休傑克曼（右）早已宣告在《金剛狼》最終章《羅根》之後，就要正式引退不再演金鋼狼了。（翻攝自羅根官方臉書專頁、YouTube） 即便沒有信心能真的慫恿休傑克曼再扮一次金鋼狼，萊恩雷諾斯也表示自己絕不會放棄。（翻攝自Variety）