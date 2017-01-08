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AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿...

2017/01/08 08:55
有「暗黑橋本環奈」之稱的AV女優凰香奈芽（凰かなめ）。（圖擷取自推特）有「暗黑橋本環奈」之稱的AV女優凰香奈芽（凰かなめ）。（圖擷取自推特）

〔即時新聞／綜合報導〕有「暗黑橋本環奈」之稱的知名AV女優凰香奈芽（凰かなめ），在成為AV女優前就在日本網路上小有人氣，她之前就將試穿9種丹尼數不同的絲襪，看看是不是絲襪穿得越薄就越性感。

180丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）180丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）

80丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）80丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）

凰香奈芽準備了180、80、60、50、40、30、20、10等9種丹數的黑絲襪，並親自示範，看看是不是絲襪穿丹數越低的女人就是極品。穿上丹數180到80的絲襪後，凰香奈芽直呼「好溫暖喔」，還說深色的絲襪很適合搭配毛毛的衣服，但整體來說，丹數180到60的絲襪，她認為沒有太大的差異。

60丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）60丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）

50丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）50丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）

但她無法穿好50丹的絲襪，她只穿成像膝上襪的樣子，還說「好害羞喔」；穿上丹數40的絲襪後，她說「超級好穿的」；而30丹的絲襪，她認為應該蠻多男性會喜歡的，還說「你們就是用這個做了不該做的事情吧」；30丹的絲襪，她說相當的薄，感覺很不錯；至於10丹，因為太薄，她笑說像就是葬禮的時候穿的，覺得不好看。凰香奈芽最喜歡的則是40丹的絲襪，因為不會皺摺和色差。

40丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）40丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）

30丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）30丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）

相關影片請見：

20丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）20丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）

10丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）10丹的絲襪。（圖擷取自YouTube）

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