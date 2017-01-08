限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

華心寶寶旺爸還是旺媽？命理師這樣說

2017/01/08 08:17

華心寶寶受矚目，星座專家王奇推斷寶寶將來能力不輸父母。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林心如前天在中山醫院生下愛女，迎接和老公霍建華愛的結晶，不僅粉絲驚喜，娛樂圈好友也搶著祝賀，「華心寶寶」一出生就是眾所矚目的焦點，據悉，寶寶繼承父母優良基因，顏值可想而知，爸媽一人一邊酒窩，女兒結合父母少了的那一邊，2個酒窩甜美得讓新手爸霍建華捨不得放下，一直抱在懷裡。

林心如和霍建華前天迎接漂亮愛女誕生。（翻攝自臉書）

據《蘋果日報》報導，對於這位小美女的未來，外界是一片看好，連命理師蔡上機都斷定會是人生勝利組，他說：「小美女最旺媽媽，有助林心如未來得獎，也有助霍建華事業帶財。夫妻倆會因生女收入增加，霍家女兒未來會是個專業、專才、有地位的名人，如醫生、律師、教授、藝人等，在工作上會有傑出表現。

另外，星座專家王奇則透露「霍家女兒是直覺性超強的魔羯座，交際手腕強，還具備美學天分，除承襲父母優秀血統，還有開創新領域的能力，能力不輸父母，而且受土星和金星影響極大，感情觀比較極端，為了愛情可能比父母更戲劇性，工作部分則是走藝術相關或政治、法律，都極容易成功。

相關新聞

推薦新聞
小明明瓦斯中毒 施易男曾從死神手裡救回媽 小明明瓦斯中毒 施易男曾從死神手裡救回媽
2017/01/08 06:39
「母不在世活著也沒意義」 粉絲紛湧施易男臉書打氣 「母不在世活著也沒意義」 粉絲紛湧施易男臉書打氣
2017/01/08 06:51
施易男暫停工作 抱憾沒能見母最後一面 施易男暫停工作 抱憾沒能見母最後一面
2017/01/08 06:48
服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
2017/01/08 09:02
鴻運當頭老來俏 港星賭馬砸10萬爽贏6600萬 鴻運當頭老來俏 港星賭馬砸10萬爽贏6600萬
2017/01/08 06:24
薇薇安生前預測... 演藝圈的她和他會是最閃耀的星 薇薇安生前預測... 演藝圈的她和他會是最閃耀的星
2017/01/08 08:41
霸凌陰影揮不去？！強打AV女優未出道即引退 霸凌陰影揮不去？！強打AV女優未出道即引退
2017/01/08 07:39
千億富少禍從口出 酸女星被包養敗訴 千億富少禍從口出 酸女星被包養敗訴
2017/01/08 07:23
施易男母親小明明 自宅跌倒驟逝 施易男母親小明明 自宅跌倒驟逝
2017/01/08 06:00
李準基《步步》瞳孔地震、嘴角顫動 自爆演技這樣練出來的 李準基《步步》瞳孔地震、嘴角顫動 自爆演技這樣練出來的
2017/01/08 07:45
藍又時懶理整形說 心疼女兒出生就被攻擊 藍又時懶理整形說 心疼女兒出生就被攻擊
2017/01/08 07:12
周湯豪徵偶求幫夫 打槍鬼鬼「只會幫倒忙」 周湯豪徵偶求幫夫 打槍鬼鬼「只會幫倒忙」
2017/01/08 07:34
華心寶寶旺爸還是旺媽？命理師這樣說 華心寶寶旺爸還是旺媽？命理師這樣說
2017/01/08 08:17
丁文琪自爆升格人妻 幫林宥嘉催票 丁文琪自爆升格人妻 幫林宥嘉催票
2017/01/08 06:00
AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿... AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿...
2017/01/08 08:55
哈林自嘲老來子 奇葩臉神隱-張小燕猛虧 再婚當爸問不膩 哈林自嘲老來子 奇葩臉神隱-張小燕猛虧 再婚當爸問不膩
2017/01/08 06:00
萊恩雷諾斯不放棄邀金剛狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說... 萊恩雷諾斯不放棄邀金剛狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說...
2017/01/08 09:01
利菁淚訴父愛 送爸爸最後一程 利菁淚訴父愛 送爸爸最後一程
2017/01/08 06:00
周湯豪另一半要幫夫 秒打槍鬼鬼 周湯豪另一半要幫夫 秒打槍鬼鬼
2017/01/08 06:00
李準基豪情挺IU 四樹CP驚喜合體 李準基豪情挺IU 四樹CP驚喜合體
2017/01/08 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.