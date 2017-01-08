華心寶寶旺爸還是旺媽？命理師這樣說

華心寶寶受矚目，星座專家王奇推斷寶寶將來能力不輸父母。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林心如前天在中山醫院生下愛女，迎接和老公霍建華愛的結晶，不僅粉絲驚喜，娛樂圈好友也搶著祝賀，「華心寶寶」一出生就是眾所矚目的焦點，據悉，寶寶繼承父母優良基因，顏值可想而知，爸媽一人一邊酒窩，女兒結合父母少了的那一邊，2個酒窩甜美得讓新手爸霍建華捨不得放下，一直抱在懷裡。

林心如和霍建華前天迎接漂亮愛女誕生。（翻攝自臉書）

據《蘋果日報》報導，對於這位小美女的未來，外界是一片看好，連命理師蔡上機都斷定會是人生勝利組，他說：「小美女最旺媽媽，有助林心如未來得獎，也有助霍建華事業帶財。夫妻倆會因生女收入增加，霍家女兒未來會是個專業、專才、有地位的名人，如醫生、律師、教授、藝人等，在工作上會有傑出表現。

另外，星座專家王奇則透露「霍家女兒是直覺性超強的魔羯座，交際手腕強，還具備美學天分，除承襲父母優秀血統，還有開創新領域的能力，能力不輸父母，而且受土星和金星影響極大，感情觀比較極端，為了愛情可能比父母更戲劇性，工作部分則是走藝術相關或政治、法律，都極容易成功。