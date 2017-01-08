13歲愛女想嫁小賈 男星嗆：Over My Dead Body！
性格男星馬克華柏格（左圖右）的13歲長女艾拉瑞（左圖左）是小賈（右圖）的超級粉絲，曾跟爸爸說要嫁給對方，讓馬克華柏格氣瘋了。（合成圖，翻攝自Closer Weekly、The Hollywood Reporter）
〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢性格男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）在青少年時期相當血氣方剛，常因暴力事件進出警局，16歲時更曾以木棍打昏一名越南中年男子，並讓另一個男子一隻眼永久失明，最後進了監獄被關45天；而現在已經45歲的他，這幾年來暴走性格已經收斂不少，除了積極參與慈善活動、創立基金會來幫助青少年外，還是2兒2女的好爸爸，但在對於13歲長女挑選未來夫婿一事，依然展現了強悍的保護慾，當聽聞女兒說想嫁給偶像小賈時，他就直接回：「Over my dead body！（踩過我的屍體再說）」，徹底打破女兒夢想。
馬克華柏格（左）過去曾是血氣方剛、甚至常因暴力事件進出警局的浪子，不過現在已經轉性成為4名子女的好爸爸。（翻攝自Huffington Post）
馬克華柏克日前作客《艾倫秀》時，透露自己曾邀請一位超夯的加拿大籍流行歌手到家中共進晚餐，一開始還死不肯透露對方究竟是誰，不過由於線索實在太過明顯，艾倫狄珍妮一猜就猜到這位客人正是加拿大小天王「小賈」小賈斯汀，後來馬克華柏格也乾脆放棄抵抗大方招認就是他沒錯。他透露，女兒過去就一直是小賈的超級粉絲，不僅會對著手機對嘴熱唱他的歌，還會不斷對著螢幕比愛心、送飛吻，讓當爸的他相當無法理解；在那次晚餐聚會後，女兒甚至對他說：「老爸，那（小賈）就會是我未來的丈夫了」，讓馬克華柏格直接回嗆：「Over my dead body！」最後更不忘開玩笑：「事實上，是踩過他們2人的屍體才對，因為我乾脆直接回監獄裡蹲算了」，引發全場爆笑。
馬克華柏格開玩笑對女兒說，如果她要嫁給偶像小賈，得先踩過他的屍體再說。（翻攝自US Weekly）
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