生日才許願「長命百歲」 施易男與母天人永隔

施易男和媽媽小明明感情甚篤。（翻攝臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕施易男的母親「小明明」巫明霞，7日清晨驚傳在家跌倒，送醫不治，施易男和媽媽17年來相依為命，感情甚篤，去年5月施易男舉辦慶生會，當時他許下生日願望，第一個就獻給媽媽：「她是我這一生最重要最重要最重要的人，因為很重要，所以要說3次，希望我媽媽一定要長命百歲，然後健康最重要，所有美好我都可以給她，圍繞在她身邊。」

施易男父親施富雄17年前因癌症辭世，多年來他和媽媽、姊姊相依為命，進入演藝圈也是受到媽媽影響，雖然兩人戲路不同，彼此都相當支持對方，施易男還曾表示要做媽媽一生的依靠，或是下輩子讓媽媽來他的孩子。去年施易男接受媒體專訪，透露母親節時，因小明明的堅持，2人一起幫她挑了靈骨塔當母親節禮物，特別挑了讓她和爸爸的位子不遠處，讓小明明備感安慰，當時他還說：「孝順永遠都不夠，如有下輩子，希望換我來照顧媽媽。」

上個月21日施易男還開心帶媽媽吃大餐慶生，並許願：「希望妳永遠健康、平安、喜樂、美麗！願所有美好的一切都能圍繞在妳身邊！我也會更努力讓自己成為妳永遠的驕傲和依靠！」現在看來格外令人鼻酸。