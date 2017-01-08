（影音／圖多）霸氣挺IU開唱 李準基嘴甜「只要她開心就好」
李準基昨晚（右）披黑色斗篷驚喜現身IU的演唱會。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／新北報導〕南韓女歌手IU昨晚暌違1年在寶島開唱，熱力唱跳逾20曲，無論是動感快歌或自彈自唱全都難不倒她，中韓雙聲帶美聲更讓粉絲聽得陶醉不已，演唱會進帳約1200萬元。不過，昨晚最大亮點仍是和她共演韓劇《步步驚心 麗》的李準基突然驚喜登場，兩人甚至在台上經典重現該劇的遮雨畫面，「四樹CP」合體嗨翻全場3500名粉絲。
李準基昨晚（右）在IU的演唱會，經典重現《步步驚心 麗》為IU遮雨的畫面。（記者王文麟攝）昨李準基在IU以華語獻唱《步步驚心》主題曲《三寸天堂》時，以黑色斗篷遮臉從升降梯緩緩升起，而IU也隨即配合跪下，重現螢幕上經典的遮雨場景。隨後李準基以標準的華語「大家好，我是李準基，你們幸福嗎？」問候滿場歌迷，IU則開心的鞠躬感謝他到場力挺，之後李準基將斗篷帥氣往旁一丟，兩人親暱挽手步下樓梯，李準基更不忘紳士提醒IU「小心」，甜蜜度破表。
IU以華語獻唱《步步驚心》主題曲《三寸天堂》，背景螢幕也播放了《步步驚心 麗》的經典畫面。（記者王文麟攝）IU透露幾小時前才向李準基提出邀約，沒想到他爽快就應允了，李準基聞言霸氣回答「這是很有趣的演出，我當然沒辦法拒絕，在後面等的時候也一直想趕快上台。」並嘴甜稱「只要IU開心就好」，展現兩人的好交情，擔任嘉賓的李準基更加碼演唱《步步驚心 麗》的主題曲《為了你》，事後李準基也更新IG大曬在演唱會後台拿著藝人證的照片，而「四樹CP」在寶島合體的畫面更讓死忠戲迷感動直呼：「簡直就是歷史性的一刻！」
IU在演唱會上切換中韓雙聲帶，搏得粉絲熱烈掌聲。（記者王文麟攝）IU昨晚暌違1年在寶島開唱，熱力唱跳逾20曲。（記者王文麟攝）李準基貼心護花，下樓梯時不忘提醒IU小心安全。（記者王文麟攝）李準基（右）、IU下戲後好交情不減。（記者王文麟攝）李準基加碼演唱《步步驚心 麗》的主題曲《為了你》。（記者王文麟攝）李準基在IG曬拿著IU演唱會藝人證的照片。（翻攝自IG）
李準基驚喜現身IU演唱會：