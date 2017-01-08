限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音／圖多）霸氣挺IU開唱 李準基嘴甜「只要她開心就好」

2017/01/08 07:26

李準基昨晚（右）披黑色斗篷驚喜現身IU的演唱會。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／新北報導〕南韓女歌手IU昨晚暌違1年在寶島開唱，熱力唱跳逾20曲，無論是動感快歌或自彈自唱全都難不倒她，中韓雙聲帶美聲更讓粉絲聽得陶醉不已，演唱會進帳約1200萬元。不過，昨晚最大亮點仍是和她共演韓劇《步步驚心 麗》的李準基突然驚喜登場，兩人甚至在台上經典重現該劇的遮雨畫面，「四樹CP」合體嗨翻全場3500名粉絲。

李準基昨晚（右）在IU的演唱會，經典重現《步步驚心 麗》為IU遮雨的畫面。（記者王文麟攝）昨李準基在IU以華語獻唱《步步驚心》主題曲《三寸天堂》時，以黑色斗篷遮臉從升降梯緩緩升起，而IU也隨即配合跪下，重現螢幕上經典的遮雨場景。隨後李準基以標準的華語「大家好，我是李準基，你們幸福嗎？」問候滿場歌迷，IU則開心的鞠躬感謝他到場力挺，之後李準基將斗篷帥氣往旁一丟，兩人親暱挽手步下樓梯，李準基更不忘紳士提醒IU「小心」，甜蜜度破表。

IU以華語獻唱《步步驚心》主題曲《三寸天堂》，背景螢幕也播放了《步步驚心 麗》的經典畫面。（記者王文麟攝）IU透露幾小時前才向李準基提出邀約，沒想到他爽快就應允了，李準基聞言霸氣回答「這是很有趣的演出，我當然沒辦法拒絕，在後面等的時候也一直想趕快上台。」並嘴甜稱「只要IU開心就好」，展現兩人的好交情，擔任嘉賓的李準基更加碼演唱《步步驚心 麗》的主題曲《為了你》，事後李準基也更新IG大曬在演唱會後台拿著藝人證的照片，而「四樹CP」在寶島合體的畫面更讓死忠戲迷感動直呼：「簡直就是歷史性的一刻！」

IU在演唱會上切換中韓雙聲帶，搏得粉絲熱烈掌聲。（記者王文麟攝）IU昨晚暌違1年在寶島開唱，熱力唱跳逾20曲。（記者王文麟攝）李準基貼心護花，下樓梯時不忘提醒IU小心安全。（記者王文麟攝）李準基（右）、IU下戲後好交情不減。（記者王文麟攝）李準基加碼演唱《步步驚心 麗》的主題曲《為了你》。（記者王文麟攝）李準基在IG曬拿著IU演唱會藝人證的照片。（翻攝自IG）

李準基驚喜現身IU演唱會：

相關新聞

推薦新聞
小明明瓦斯中毒 施易男曾從死神手裡救回媽 小明明瓦斯中毒 施易男曾從死神手裡救回媽
2017/01/08 06:39
施易男暫停工作 抱憾沒能見母最後一面 施易男暫停工作 抱憾沒能見母最後一面
2017/01/08 06:48
鴻運當頭老來俏 港星賭馬砸10萬爽贏6600萬 鴻運當頭老來俏 港星賭馬砸10萬爽贏6600萬
2017/01/08 06:24
薇薇安生前預測... 演藝圈的她和他會是最閃耀的星 薇薇安生前預測... 演藝圈的她和他會是最閃耀的星
2017/01/08 08:41
性感女神凍齡有成 狂曬母女照像閨蜜 性感女神凍齡有成 狂曬母女照像閨蜜
2017/01/08 07:59
霸凌陰影揮不去？！強打AV女優未出道即引退 霸凌陰影揮不去？！強打AV女優未出道即引退
2017/01/08 07:39
13歲愛女想嫁小賈 男星嗆：Over My Dead Body！ 13歲愛女想嫁小賈 男星嗆：Over My Dead Body！
2017/01/08 07:57
千億富少禍從口出 酸女星被包養敗訴 千億富少禍從口出 酸女星被包養敗訴
2017/01/08 07:23
李準基《步步》瞳孔地震、嘴角顫動 自爆演技這樣練出來的 李準基《步步》瞳孔地震、嘴角顫動 自爆演技這樣練出來的
2017/01/08 07:45
汪小菲甜伴女兒享天倫 拋下工作全靠ＸＸ 汪小菲甜伴女兒享天倫 拋下工作全靠ＸＸ
2017/01/08 08:36
華心寶寶旺爸還是旺媽？命理師這樣說 華心寶寶旺爸還是旺媽？命理師這樣說
2017/01/08 08:17
AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿... AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿...
2017/01/08 08:55
林心如來台剖腹產女 酸民猛虧輸在起跑點 林心如來台剖腹產女 酸民猛虧輸在起跑點
2017/01/08 06:00
（影音／圖多）霸氣挺IU開唱 李準基嘴甜「只要她開心就好」 （影音／圖多）霸氣挺IU開唱 李準基嘴甜「只要她開心就好」
2017/01/08 07:26
哈林自嘲老來子 奇葩臉神隱-張小燕猛虧 再婚當爸問不膩 哈林自嘲老來子 奇葩臉神隱-張小燕猛虧 再婚當爸問不膩
2017/01/08 06:00
萊恩雷諾斯不放棄邀金剛狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說... 萊恩雷諾斯不放棄邀金剛狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說...
2017/01/08 09:01
中國封殺 徐若瑄歌曲遭下架 中國封殺 徐若瑄歌曲遭下架
2017/01/08 06:00
利菁淚訴父愛 送爸爸最後一程 利菁淚訴父愛 送爸爸最後一程
2017/01/08 06:00
藍又時自然就好 懶理整形酸語 藍又時自然就好 懶理整形酸語
2017/01/08 06:00
李準基豪情挺IU 四樹CP驚喜合體 李準基豪情挺IU 四樹CP驚喜合體
2017/01/08 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.