（專訪）周湯豪消失4年想撕標籤 竟差點再也不唱歌了

周湯豪為了撕掉靠媽和長得帥的標籤，毅然4年不接戲。（記者宋志雄攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕周湯豪去年推出全新創作專輯《REAL》，他為了不想再被貼上「比莉兒子」和長得帥的標籤，4年不再接戲拍，隱身到幕後學習，他坦言雖然當時想撕掉標籤，但依然害怕會被粉絲所遺忘，因此壓力頗大，他稱靠著家人和對音樂的熱情才撐過去。

周湯豪專訪。（記者宋志雄攝）

這回新專輯周湯豪一肩擔起製作人、作詞作曲、音樂總監等工作，幾乎是「一人工廠」，且由於周湯豪對於音樂要求頗高，因此工作起來更是格外疲累，但他仍對該有的堅持不會讓步。

周湯豪的新專輯差點成為他的最後一張專輯。（記者宋志雄攝）

以前周湯豪看到一些差評也會很不爽，對於無理謾罵「給大家亂罵不在我的工作範圍內，不是因為我是公眾人物，所有批評我都要照單全收。」現在則會轉念想到支持自己的粉絲。

周湯豪在新專輯一肩擔起製作人、作詞作曲、音樂總監等工作，幾乎是「一人工廠」。（記者宋志雄攝）

專輯中不少歌曲是他最愛的電子舞曲，他表示台灣對於電子音樂接受度還不是很高，因此剛開始覺得有些氣餒，原本甚至打算這張專輯賣得不好，他就再也不發片，直接轉行做幕後，但幸好專輯推出一個月就拿下不少排行榜冠軍，主打歌《帥到分手》上架一個月就突破千萬點閱率，總算讓他鬆了一口氣。

周湯豪專訪。（記者宋志雄攝）