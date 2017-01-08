米亞星世界：2017.1/8～1/14

本週幸運之星：雙魚座

事業第一：獅子座；愛情第一：雙子座；

人氣第一：金牛座；財運第一：水瓶座

〔牡羊座〕（3月21日至4月19日）

勇於突破，脫胎換骨。本週牡羊座面對自己的事業在內心默默勾勒出新的遠景，對於過去的一切拋諸腦後，願意一切重新開始，抱持著犧牲奉獻的情懷，對生活做出重大而實質的轉變；有些羊兒可能忍耐不了現在的工作，開始考慮辭職或者跳槽。小心與人發生衝突受到傷害。愛，是高調浪漫。





〔金牛座〕（4月20日至5月20日）

安居樂業，人際和樂。本週金牛座生活上顯得有些許慵懶安逸，讓你對自己的生活產生了新的想法與努力方向，但現階段的想法可能有些過於樂觀而不切實際的情況，不利於施行。朋友圈邀約許多，氣氛歡樂，沉浸在新年的歡樂中，意猶未盡還未結束。感情關係會緩和下來，利於修補關係。愛，是窗外有藍天。

〔雙子座〕（5月21日至6月20日）

情勢逆轉，快意舒暢。本週雙子座終於甩開了沉重的運勢，可以輕鬆點了；職場上可能傳來好消息，你的工作條件和態度都有所改變，人際上也有所好轉。之前對未來前程的不明朗而感到失望，現在這種情緒也會有所改善，鬱悶情緒一掃而空，眼前所見一片晴朗，但慎防過度樂觀而判斷錯誤。愛，是分享快樂。





〔巨蟹座〕（6月21日到7月22日）

左右逢源，志在四方。本週巨蟹座事業發展上有很有戲劇性的轉變，人際關係轉好，總能接到讓別人羨慕和求之不得的工作；同事間的默契配合也有明顯的提升，辦公室的調動指派會逐漸的朝著理想發展。你會對自身的能力更有信心，在團隊中更能享受到與他人合作的樂趣。偏財運佳。愛，是存在曖昧。





〔獅子座〕（7月23日至8月22日）

豪情萬丈，再揭新頁。本週獅子座工作上會有很多臨時的會議、洽談、差旅，也會需要常跟海外、境外人員聯絡，總之會很忙碌，加班趕工的機會很多。在團隊中展現才華與能力，感染力十足，成為團隊主要的核心，支撐起團隊內部的信心，在關鍵時刻成為部隊的統帥，帶領團隊贏得榮耀。愛，是最美祝福。



〔處女座〕（8月23日至9月22日）

異軍突起，成果非凡。本週處女座事業方面逐漸回歸常軌，工作的發展會較為順遂。前些時候在職場上產生的信任危機，本週將逐步得到緩和與和解。合作運是本週最大亮點，以往要單獨完成的任務，如今可獲得有力的協助，不僅提振了團隊的信心，還能為工作帶來積極正面的影響。愛，是柔情無限。





〔天秤座〕（9月23日至10月22日）

峰迴路轉，更上層樓。天秤座一甩先前的鬱悶，本週運勢非凡，貴人運走高，很多事情都自然有人幫忙，不至於陷入困難境地。有機會把自己最好的一面展示出來，在工作上如虎添翼，訂單合同手到擒來，辦公室環境也十分友善，溝通的機會不少，有助解開困惑，讓自己前途更明朗。愛，是稜角分明。

〔天蠍座〕（10月23日至11月21日）

變動不斷，疲於奔命。本週天蠍座事業方面有些顛簸，執行上容易出現文不對題的狀況，容易被人挑出毛病，需要透過很多的溝通協調，才能平息事端。建議保留耐心，把問題一一的解決，不要自怨自艾，畢竟人無完人，一定要好好控制情緒，不要沉溺於沮喪中，而錯失了其他的好機會。愛，是營造夢幻。





〔射手座〕（11月22日至12月21日）

自在瀟灑，多采多姿。本週射手座工作上顯得較為隨興，只選擇自己感興趣的領域，如果是勉強則無法投入精力，不如果斷拒絕，不要戀棧，迅速轉入下一程。部分精力會轉向居家事務，待在家中的時間變多，也樂於處理家人事務，協調和解決各項問題；正財方面的獲利會跟期望有落差。愛，是率性真誠。

〔摩羯座〕（12月22日至1月19日）

人氣熱絡，欣欣向榮。本週摩羯座人緣很好，與周圍朋友、同事、同學、手足的關係都會保持一種融洽、和諧的狀態。職場慾望強大，決心和動能也在提升，有關文書、宣傳、公關、會議、商談等方面會有好進展。本週也適合表達的自己觀點、態度，有機會讓你發現在溝通、表達上的問題。愛，是甜蜜的疏離。





〔水瓶座〕（1月20日至2月18日）

天時地利，揮灑自如。本週水瓶座工作上發展機會極好，但是容易自以為是而得罪了長官、上司，讓事情增加變數。水瓶目前正等待的機會已經在手中，也可藉由本身所擁有的能力、才華，為自己贏取一些利益。這段時間水瓶工作目標志在獲利，鎖定目標積極努力，必定能有好的獲利。愛，是尋找幸福。





〔雙魚座〕（2月19日至3月20日）

充滿幹勁，迎向未來。本週雙魚座積極的動能轉動了起來，對於前景充滿信心，不再流於空想，捲起袖子務實的實踐想法，周遭環境雖然正值動盪，你仍能堅守夢想；工作生活及財運正逐步回歸正軌，時時保持謙卑和謹慎，收斂起愛做夢的特質，腳踏實地的過生活，你將開創出美好的前景。愛，是展現魅力。







★以上昇星座為主，太陽星座為輔★