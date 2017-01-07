證實登記結婚 林宥嘉臉書PO文：恭喜哦...

林宥嘉（左）和丁文琪（右）已經於近日正式登記。（合成圖，翻攝自林宥嘉、丁文琪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手林宥嘉去年11月29日在臉書PO出長文求婚女友丁文琪，隨後更曬出兩人的擁抱照表示「她說好」、證實求婚成功，讓林丁兩人獲封「她說好情侶」，隔天丁文琪更是在臉書貼出自己戴著鑽戒的照片，閃光放不停。而今日，林宥嘉不僅證實已和丁文琪正式登記，還在臉書發文：「恭喜哦...」。

林宥嘉（右）去年底和丁文琪（左）求婚成功。（翻攝自林宥嘉臉書）

今日晚間，林宥嘉在臉書PO文「恭喜哦...」敏感的字句，讓大家以為他是要講自己和丁文琪正式登記結婚、成為新手人夫的感想。沒想到，PO文一展開，林宥嘉竟是在祝賀他的「THE GREAT YOGA世界巡迴演唱會」票賣得很好，讓許多網友感到「被騙」而哭笑不得。

林宥嘉的「THE GREAT YOGA世界巡迴演唱會」演唱會票賣得相當好。（資料照，記者陳奕全攝）

事實上，今日丁文琪在臉書PO文表示自己買到了林宥嘉的票，還標籤「新手人妻日記」，引起眾人討論兩人應該已經登記。而隨後，林宥嘉本人也證實了此事，馬上獲得大眾的爆棚祝福。不過一向林除了在求婚當天狂曬恩愛，後來又馬上恢復到了他一貫的低調狀態。