限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

證實登記結婚 林宥嘉臉書PO文：恭喜哦...

2017/01/07 22:51

林宥嘉（左）和丁文琪（右）已經於近日正式登記。（合成圖，翻攝自林宥嘉、丁文琪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手林宥嘉去年11月29日在臉書PO出長文求婚女友丁文琪，隨後更曬出兩人的擁抱照表示「她說好」、證實求婚成功，讓林丁兩人獲封「她說好情侶」，隔天丁文琪更是在臉書貼出自己戴著鑽戒的照片，閃光放不停。而今日，林宥嘉不僅證實已和丁文琪正式登記，還在臉書發文：「恭喜哦...」。

林宥嘉（右）去年底和丁文琪（左）求婚成功。（翻攝自林宥嘉臉書）

今日晚間，林宥嘉在臉書PO文「恭喜哦...」敏感的字句，讓大家以為他是要講自己和丁文琪正式登記結婚、成為新手人夫的感想。沒想到，PO文一展開，林宥嘉竟是在祝賀他的「THE GREAT YOGA世界巡迴演唱會」票賣得很好，讓許多網友感到「被騙」而哭笑不得。

林宥嘉的「THE GREAT YOGA世界巡迴演唱會」演唱會票賣得相當好。（資料照，記者陳奕全攝）

事實上，今日丁文琪在臉書PO文表示自己買到了林宥嘉的票，還標籤「新手人妻日記」，引起眾人討論兩人應該已經登記。而隨後，林宥嘉本人也證實了此事，馬上獲得大眾的爆棚祝福。不過一向林除了在求婚當天狂曬恩愛，後來又馬上恢復到了他一貫的低調狀態。

相關新聞

推薦新聞
施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世 施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世
2017/01/07 21:05
小明明驚傳跌倒送醫不治 施易男星馬宣傳卻失聯 小明明驚傳跌倒送醫不治 施易男星馬宣傳卻失聯
2017/01/07 21:15
恭喜！林宥嘉、丁文琪完成終身大事 恭喜！林宥嘉、丁文琪完成終身大事
2017/01/07 16:32
（影音）四樹CP在台合體！IU獻唱《三寸天堂》李準基突現身 （影音）四樹CP在台合體！IU獻唱《三寸天堂》李準基突現身
2017/01/07 20:14
林心如愛女前世曝光！ 將來竟會讓霍建華XX... 林心如愛女前世曝光！ 將來竟會讓霍建華XX...
2017/01/07 17:23
施易男搭機奔台 抱憾未見母最後一面 施易男搭機奔台 抱憾未見母最後一面
2017/01/07 21:31
怕霍建華太寵女兒 林熙蕾竟要林心如當虎媽！ 怕霍建華太寵女兒 林熙蕾竟要林心如當虎媽！
2017/01/07 15:59
被誤認成浩子 阿翔委屈喊話：他都離開3年了！ 被誤認成浩子 阿翔委屈喊話：他都離開3年了！
2017/01/07 14:14
突遭喪母之痛 施易男音樂會宣布取消並全額退費 突遭喪母之痛 施易男音樂會宣布取消並全額退費
2017/01/07 21:58
日本搖滾天王西川貴教登《紅白》喜收「乳房壽桃」 日本搖滾天王西川貴教登《紅白》喜收「乳房壽桃」
2017/01/07 19:13
貝嫂熬過婚變 自爆20年心酸史 貝嫂熬過婚變 自爆20年心酸史
2017/01/07 14:48
趙麗穎身材大解放！ 雜誌曝更多性感照 趙麗穎身材大解放！ 雜誌曝更多性感照
2017/01/07 20:07
（影音）李準基登場狂送愛心 霸氣喊「你是我的人」隔空對IU說... （影音）李準基登場狂送愛心 霸氣喊「你是我的人」隔空對IU說...
2017/01/07 17:11
一例一休惹民怨？ 苗可麗神還原老闆心態...鄉民看傻眼 一例一休惹民怨？ 苗可麗神還原老闆心態...鄉民看傻眼
2017/01/07 20:04
神算林心如閃婚產女 詹惟中預言小天使「天之驕女」 神算林心如閃婚產女 詹惟中預言小天使「天之驕女」
2017/01/07 22:14
阿沁酸前練習生借錢不還 爆還讓60歲母親去匯款 阿沁酸前練習生借錢不還 爆還讓60歲母親去匯款
2017/01/07 17:29
上個月才幫慶生 17年來相依為命施易男痛失母 上個月才幫慶生 17年來相依為命施易男痛失母
2017/01/07 22:17
《WTO》撤換謝哲青 欽點莎莎原因曝光！ 《WTO》撤換謝哲青 欽點莎莎原因曝光！
2017/01/07 22:17
林心如不想好友花錢 拒收生女祝賀禮 林心如不想好友花錢 拒收生女祝賀禮
2017/01/07 18:04
7天前才祝「新年快樂」 小明明驟逝歌仔戲後輩「很捨不得」 7天前才祝「新年快樂」 小明明驟逝歌仔戲後輩「很捨不得」
2017/01/07 21:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.