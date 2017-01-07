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傅園慧「洪荒之力」奧運奪銅 竟自曝可能僅游到年底

2017/01/07 22:13

傅園慧在去年的里約奧運會上勇奪銅牌。（翻攝自傅園慧微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國游泳國手傅園慧去年在巴西里約的奧運會上，在「女子100公尺仰式」項目勇奪銅牌，更因為受訪時一句「我已經用盡洪荒之力了」爆紅。不過，雖然奧運得主的人生看似光鮮亮麗，但今日剛過21歲生日的傅園慧卻在微博透露，其實她去年過得很痛苦。

傅園慧是個游泳健將。（翻攝自傅園慧微博）

傅園慧今日在微博發表了一篇名為「我，傅園慧又生日了」的文章，一開頭就透露說其實她很討厭過生日，原因是每年的生日她幾乎都過得不開心。儘管去年有讓她爆紅又奪牌的奧運會，但傅園慧說，其實去她還是痛苦比較多，甚至讓許多人懷疑她還是不是那個樂觀開朗的少女。

傅園慧透露，在訓練的過程中，她不斷聽到旁人跟她說距離奧運只剩下幾天，要她不能辜負大家的期望，但是某天，她的肩膀卻突然抬不起來，儘管她針灸完還堅持要去訓練，但幾天之後她還是倒下了。那時候她對自己游得不僅理想非常沮喪，甚至想著「要是真的掛了，爸媽怎麼辦」，然後極度地想家。

傅園慧私底下就像個普通少女。（翻攝自傅園慧微博）

某天飄雨的晚上，傅園慧一個人走在國外的道路上，一心想著不想比奧運了、不想游泳了、不想當運動員了。但她自己也很疑惑，因為對於運動生涯中總是遇到挫折的她來說，低潮一直都是和她共存的，她從來沒有那麼痛恨過一場比賽。後來她才明白，她其實不想放棄，她還是想證明自己。

後來，傅園慧順利在奧運奪下銅牌，儘管許多人或許會覺得成績還不到最理想，但傅園慧本人知道那是她用努力換來的，甚至在她踏入奧運賽場時，自信到認為整個游泳池都是為她而建。不過，傅園慧也坦言，運動員的生涯非常殘酷，經過這一年，她自認或許只能游到年底。此外，她回想起20歲時生日願望是「沒有嬰兒肥然後找到男朋友」，而21歲，她只希望接下來開開心心就好，一番生日感言讓網友超級感動。 

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