是嘎嘎？ 寶兒PO對戒照公開戀情

寶兒外型甜美，是許多人心目中的女神。（翻攝自寶兒臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Popu Lady」出道4年多，成員們除了在歌唱、戲劇上皆有發展，也累積大批忠實粉絲。而同樣備受關注的，還有團員們的感情狀態。今日，桃花相當旺的成員寶兒更於臉書PO出對戒照，說要公開戀情，不過對象竟然是「她」！

寶兒在臉書PO出對戒照。（翻攝自寶兒臉書）

寶兒今日下午於臉書PO出一張兩隻手戴著對戒的照片，開心發文說：「今天公開我們的戀情。」甚至還加上愛心符號。不過往下看，原來跟她一同戴著情侶對戒的，是與她同天生日的另一名成員洪詩，甚至寶兒還開玩笑說「以下開放祝福」。而另一名成員大元也在臉書PO文祝兩名團員生日快樂，看的出「Popu Lady」5人的好感情。

寶兒（左圖左）的「戀愛對象」是同團成員洪詩（左圖右），而非緋聞男友嘎嘎（右圖）。（合成圖，翻攝自大元、嘎嘎臉書）

對於寶兒的PO文，許多粉絲都紛紛留言表示「」，第一秒下意識真的以為寶兒公開戀愛了。事實上，寶兒之前曾被拍到和「MP魔幻力量」的主唱嘎嘎當街上演吵架下跪又掀衣接吻和好的八點檔戲碼，讓觀眾看傻眼。後來雖然嘎嘎被勒令退團，但是似乎還是跟寶兒維持著友達以上的好關係。

寶兒臉書全文。（翻攝自寶兒臉書）