（影音）四樹CP在台合體！IU獻唱《三寸天堂》李準基突現身

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓女歌手IU暌違1年今晚在寶島開唱，湊巧新劇《步步驚心 麗》男主角李準基也有行程在台，原本外界盼望「四樹CP」能在台合體，可惜IU因行程軋不上無法參加《步步驚心 麗》下午的宣傳記者會，沒想到IU以華語獻唱《步步驚心》主題曲《三寸天堂》時，「四爺」李準基竟驚喜現身，披著黑色斗篷重現劇中遮雨經典場面，「四樹CP」在台合體引爆現場約3500名粉絲的尖叫聲。

李準基（右）驚喜現身IU演唱會，兩人重現電視劇經典動作。（記者王文麟攝）

IU今晚身穿露肩白色短洋裝唱跳夯曲《二十三》開場，不過演唱時她特地將歌詞改成「24歲」符合現在的年紀，並自彈自唱創作曲《討厭的日子》，再以字正腔圓的華語演唱國片《我的少女時代》電影主題曲《小幸運》，做為送給台灣歌迷的禮物，台下歌迷也聽得如癡如醉，報以熱烈掌聲。隨後IU唱完《三寸天堂》後，李準基突然登場，掀起全場最高潮，IU透露幾小時前才突然向李準基提出邀約，沒想到他真的來了，李準基則豪氣回答「當然要來」，嘴甜稱「只要IU開心就好」大放閃，之後李準基更加碼演唱《步步驚心 麗》的主題曲《為了你》，力挺IU展現兩人的好交情。

李準基在《步步驚心 麗》重現中版經典遮雨場面。（翻攝自網路）

IU演唱會。（記者王文麟攝）

IU今晚的演唱會開出7成票房，進帳約1200萬元。《步步驚心 麗》現於每周一至周五晚上10點在衛視中文台播出，完整劇集已於KKTV上架，該劇原聲帶也已在台發行。

IU演唱會。（記者王文麟攝） 李準基（右）驚喜現身IU演唱會。（記者王文麟攝） 李準基（右）驚喜現身IU演唱會。（記者王文麟攝） 李準基（右）驚喜現身IU演唱會。（記者王文麟攝） 李準基（右）驚喜現身IU演唱會。（記者王文麟攝）