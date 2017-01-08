李準基《步步》瞳孔地震、嘴角顫動 自爆演技這樣練出來的

李準基昨為新劇《步步驚心 麗》宣傳。（記者趙世勳攝）〔記者陳立妍／台北報導〕34歲的南韓男星李準基昨午暌違7年4度抵台，為今晚的演出暖身，他在新劇《步步驚心 麗》悲喜情緒起伏大，加上常有特寫臉部鏡頭，格外考驗演技，而身為戲精的他也沒讓粉絲失望，在戲中展現瞳孔地震、嘴角顫動的驚人演技，令人留下深刻印象，問他平常是怎麼練習的？他聞言先是大笑，謙虛表示「可能是因為我瘦了很多，所以臉部表情變得更明顯」，加上他真的很投入角色，才有這樣的效果，開心感謝記者對他演技的稱讚。

李準基在《步步驚心 麗》展現瞳孔地震、嘴角顫動演技，令人印象深刻。（衛視中文台提供）李準基在《步》劇飾演韓版「四爺」，他除了大讚原版「四爺」吳奇隆已經成為「經典」，因為「無法超越他」，所以只能從他擅長的感情戲下手，創造出一個會讓女性觀眾著迷的角色。 而這次演出《步》劇被年輕又帥氣的小鮮肉夾殺，李準基更自爆一度很後悔「我為什麼要演」，擔心會被戲迷圍剿的他，卯起來減重15公斤、勤做皮膚管理，在外表上做了很多努力。

李準基先前曾在首爾場的粉絲見面會大跳女團TWICE的夯曲《TT》，昨受訪時他也即興擺出《TT》的招牌手勢，自招現在最愛的女團就是TWICE，被追問最喜歡哪位團員時？他先是打圓場說「都喜歡」，但隨後補腔「因為現在在台灣，所以最喜歡子瑜」，媒體拱他今晚重現《TT》，他則賣關子說要看觀眾反應，自豪說：「我隨時都準備好了！」

李準基昨晚（右）披黑色斗篷驚喜現身IU的演唱會，重現《步步驚心 麗》為IU遮雨的經典場面。（記者王文麟攝）昨晚李準基更驚喜突擊IU的演唱會，趁IU以華語獻唱《步步驚心》主題曲《三寸天堂》時現身，「四樹CP」在台合體，引爆現場約3500名粉絲的尖叫聲，兩人親暱抱抱、挽手放閃，掀起全場最高潮。此外，《步步驚心 麗》現於每周一至周五晚上10點在衛視中文台播出，完整劇集已於KKTV上架，該劇原聲帶也已在台發行。

李準基（右）與IU在台上挽手放閃，引爆全場粉絲尖叫聲。（記者王文麟攝） 李準基（右）、IU親暱擁抱，下戲後好交情不減。（記者王文麟攝）