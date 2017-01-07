阿沁酸前練習生借錢不還 爆還讓60歲母親去匯款

阿沁近來因為練習生問題飽受批評。（翻攝自阿沁臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕阿沁去年遭到以劉子銘為首的多名旗下練習生控訴，指他當初製作精美PPT、保證會包吃包住、有優良師資和練習室吸引年輕人成為旗下練習生，最後不僅狂跳票，還讓他窮到想去賣器官，實在忍無可忍。事隔多日，阿沁今日凌晨又突然在臉書提起此事，更自任慷慨地表示要那些提前毀約又借錢不還的練習生不用還錢了。

阿沁（右）和老婆花花（左）育有一女花苞（中）。（翻攝自花花臉書）

阿沁今日在臉書發文，開頭先引用了演藝圈資深大老邱瓈寬的話表示，如果旗下的有想要提前解約，他會就直接撕毀合約，畢竟人跟人之間的感情不是靠一張紙維繫，且離開自己是他的損失。接著，阿沁便提問寬姐，若是藝人不僅提前毀約，之前承諾曾經跟他借去周轉的3、5萬元，會以一個月3000元、耗時2年的龜速償還，卻已經2個月沒消息還已讀會計人員該怎麼辦？

接著，阿沁還爆料說，其實他當初借錢給練習生，還是拜託60歲的老母親特地跑去郵局匯款的，且他因為投資太多前在練習生身上，能拿給老婆、孩子以及母親的錢並不多，甚至老婆花花還要靠半夜做網拍貼補家用，讓他不捨承諾老婆說：「這是我最後一次把錢花到你所謂不知道丟到哪個的海裡了。」

劉子銘（左）和女友靜香（右）疑似是阿沁發文中呼籲的對象。（翻攝自劉子銘臉書）

此外，阿沁更慷慨表示，為了貫徹「寬姐精神」，若是有人看到這篇文，請告訴那些借錢的藝人不用還錢了！因為對每個月投資100多萬素昧平生的練習生的他來說，3、5萬真的不算什麼，乾脆直接送給對方當「結婚基金」。阿沁更呼籲說，要是他們還有心要走演藝圈，就應該好好履約，別再撕毀別人的合約。

事實上，阿沁貼文中所指的這名練習生，應該就是在個人臉書上開第一砲痛飆阿沁的劉子銘。由於劉當時因為被懷疑和網美女友靜香一同賣假貨遭到解約，便不滿在臉書上揭露阿沁跳票、曖昧女練習生，事後還跟眾多練習生錄製影片控訴前老闆。而對於阿沁借給他們的錢，他曾承諾一定會歸還，不過如今看來，他似乎沒有履行自己的承諾。