遭斥會害「不讓狗坐椅子」警衛丟工作 邵庭：每個工作都有自身責任

邵庭昨日PO文稱遭警衛臭臉提醒「椅子是給人坐的，不是給狗」。（翻攝自邵庭臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人邵庭一向相當喜歡毛小孩，不僅家裡就養了多隻貓狗，還和李維維一同主持了寵物節目《寵物大聯萌》。不過，昨日邵庭在臉書PO文，稱她到松山文創園區遛狗時，被警衛以「椅子是給人坐的，不是給狗」的冷言冷語對待，讓她感受相當不好，甚至事後證實，其實並沒有這項規定。而對於有網友認為她如此發文會害警衛丟工作，邵庭則表示：「每個工作也都有自身的責任。」

卲婷（左）是為了節目才去松山文創園區溜狗。（翻攝自邵庭臉書）

邵庭今日在臉書PO文表示，關於昨日「椅子是給人坐的，不是給狗」的事件，她之後有收到了松山文創園區營運中心經理、保全公司以及警衛同事的訊息，雖然因為顧及其他遊客的權益，可能會柔性勸導，但是並沒有這項規定。此外，邵庭也表示，其實當天她並非自己去遛狗，而是因為錄節目去，一開始更因為警衛以為他們沒跟園方申請拍攝，遭到驅離。

邵庭非常喜歡毛小孩。（翻攝自邵庭臉書）

不過邵庭也說，其實無論是因為園區內部沒協調好導致他們無法拍攝，或是被告知狗不能坐椅子，最重要的還是態度問題！她認為警衛也都是出自於工作職責，才會出面制止他們，但是人與人之間應該互相尊重，且有網友認為她這樣PO文會導致該警衛丟掉工作，邵庭更直言：「成年人，在言行當中，的確是要考量到所行所言所為㑹導致的後續責任。」

邵庭認為，其實這件事情沒有必要以「各行各業都有自己的辛苦」來看，簡單就事論事、將心比心，該警衛在處事前就應該想到後續可能有什麼責任，而不是受逞處才想到，且若是他真的不清楚有沒有該規則，是否應該釐清之後再勸導？最後，邵庭也呼籲，藝人常被說有社會責任，那麼每個工作也都應該有自己的責任。