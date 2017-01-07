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女兒有2個酒窩！霍建華「捨不得放下」小天使

2017/01/07 15:04
林心如昨日傍晚在中山醫院剖腹產下女娃，身高50多公分、重3300公克，母子均安。隨後也在深夜11點多，於臉書PO出喜訊，「歡迎我們的小天使」。（圖擷取自「Ruby林心如」臉書粉絲專頁）林心如昨日傍晚在中山醫院剖腹產下女娃，身高50多公分、重3300公克，母子均安。隨後也在深夜11點多，於臉書PO出喜訊，「歡迎我們的小天使」。（圖擷取自「Ruby林心如」臉書粉絲專頁）

〔即時新聞／綜合報導〕林心如昨日傍晚在中山醫院剖腹產下女娃，身高50多公分、重3300公克，母子均安。隨後也在深夜11點多，於臉書PO出喜訊，「歡迎我們的小天使」。今有媒體報導，寶寶的五官，結合她與丈夫霍建華的優點，林心如笑說，寶寶有2個酒窩，還透露「她爸爸都捨不得放下」，一直抱著。

有媒體報導，寶寶的五官，結合她與丈夫霍建華的優點，林心如笑說，寶寶有2個酒窩，還透露「她爸爸都捨不得放下」，一直抱著。（圖擷取自「Ruby林心如」臉書粉絲專頁）有媒體報導，寶寶的五官，結合她與丈夫霍建華的優點，林心如笑說，寶寶有2個酒窩，還透露「她爸爸都捨不得放下」，一直抱著。（圖擷取自「Ruby林心如」臉書粉絲專頁）

《蘋果日報》報導，針對寶寶的一對酒窩，林心如表示，「剛好我們倆1人有1邊，她集合了2個，好好玩！」初為人母的林心如也感動地說，「我一聽到女兒哭聲，馬上就飆淚了，好神奇哦！」隨後被問到，霍建華全程陪產，親眼目睹愛女出生時，有沒有落淚，林心如說，「因為轉不了身，去看他的臉，所以不知道有沒有哭」，但是夫妻倆人都很感動。

據悉，40歲的林心如，昨剖腹產後，今已可下床走動，也順利分泌初乳。對於女兒是否也遺傳大眼睛，她表示，目前寶寶一直閉著眼睛睡覺，還不知道大小。接下來會找月嫂替自己做月子，好好調養身體。

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