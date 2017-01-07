貝嫂熬過婚變 自爆20年心酸史

維多利亞（右）近來受訪大談與貝克漢（左）17年來的婚姻。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「足球金童」貝克漢與妻子維多利亞共同育有3子1女，一家6口感情十分親密，羨煞旁人，不過維多利亞近來受訪，坦言從交往到結婚這20年來，相當不容易，直言：「只能告訴自己咬緊牙根！」

據英國《Vogue》報導，維多利亞與貝克漢鶼鰈情深，婚後甜蜜恩愛，儘管已結婚17年，仍像新婚夫妻一樣，羨煞不少人。近來維多利亞受訪時，透露與老公從交往到結婚這20年來的婚姻心酸史，坦言升格為媽媽後，守護家庭的日子裡，大多時候都必須「咬緊牙根」才能撐過去，表示當時貝克漢簽下赴西班牙4年的合約，讓在英國獨自照顧2個兒子的她，感到相當沒安全感。

此時，貝克漢竟傳出偷吃，與助理搞婚外情消息，「人們會開始說一些可怕的話...只要你一打開電視、一翻開報紙，就會看見他們正在談論妳和妳的家庭。妳會明白別的女人可以多殘忍。」不過所幸夫妻倆挺過這流言蜚語，熬過婚姻危機，使彼此感情更加堅定，這也讓維多利亞領悟出讓愛情保鮮的5大秘訣，「支持對方、保持一點神祕感、永遠不要完全放任自己變得邋遢、騰出時間給彼此」，而其中最重要的就是「不要忘記你愛上的那個人是誰」，句句甜蜜的言語都充滿對丈夫的愛。

貝克漢一家6口恩愛幸福，羨煞不少人。（翻攝自Instagram）