日收視女王榜出爐 新垣結衣只有第二名
2017/01/07 14:09
新垣結衣（左）演出《月薪嬌妻》，人氣和身價大翻倍。（翻攝自日網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕日劇《月薪嬌妻》精彩又生活化的劇情，廣受民眾歡迎，片尾的「戀舞」還引發全民模仿潮，第一集到大結局的收視率，從10.2%大幅度躍升到20.8%，男女主角星野源和新垣結衣，更是人氣、身價大翻倍，據悉日本TBS電視台正開始籌備第二季或電影版，不過，新垣結衣即使人氣爆表，在近期公布的「女星潛在收視率排行榜」中，還是沒有奪冠，而是演出《派遣女醫》的41歲女星米倉涼子獲得殊榮。
「女星潛在收視率排行榜」冠軍由41歲的米倉涼子奪得，她演出的《派遣女醫》收視率屢破紀錄。（翻攝自日網）
據日媒報導，日本潛在收視率調查，是依據明星當年度在戲劇、廣告吸金力的表現判定，入選就代表擁有廣大的民意基礎，會被視為廣告商及影視選角的依據，也是明星人氣指標，據《東京體育報》的統計資料顯示，新垣結衣本來的劇酬由34萬台幣，升到56萬元，躍居第2名，冠軍米倉涼子則是每集劇酬約155萬台幣，去年她主演的《派遣女醫4》屢屢破收視紀錄，平均收視率高達22.8%，榮登去年日本民營電視台吸睛王，而主演《校對女王》的石原聰美及近期尚無代表作的綾瀨遙，分別是第3、4名，剛新婚沒多久的北川景子則排名第5。
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