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賀一航1句「他很隨和」 翁立友尾牙遭眾人狂吻

2017/01/07 13:16

翁立友（右二）跟專業薩克斯風老師一起PK演奏。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕翁立友在民視《王牌雙響炮》中，分享曾在尾牙場遭「狂吻」，他表示那場尾牙是他唱過印象最深刻，也是人生首次被這麼多人索吻。他笑著說當時他唱壓軸，台下的員工們也都喝得醉醺醺了，就在主持人賀一航隨口一句「翁立友不僅唱的好，個性也很隨和，親也沒關係！」此話一出，台下的女性馬上瘋狂尖叫，全都衝上台，讓翁立友嚇得「花容失色」。

洪都拉斯和卡古帶來精彩的模仿秀，讓余天及侯怡君笑開懷。（民視提供）

余天、侯怡君主持的《王牌雙響炮》本週日舉辦《王牌尾牙秀》，翁立友演唱多首經典成名曲，還帶了林姍共襄盛舉。沒想到兩人合唱的歌曲竟然是《送你送到這》，讓主持人余天聽到歌名非常生氣，怒喊：「這歌誰選的？」原來這首歌曲是林姍的新作品，只是還是被眾人提醒，要打歌要看場合，不然在尾牙場唱一定會被趕出去。

林珊唱新歌《送你送到這》，遭余天轟不適合唱尾牙場。（民視提供）

所有藝人為了爭取余天手上的紅包，全都把壓箱寶拿出來，李子森不僅拿出擅長的樂器笛子，還端出雲南少數民族樂器「葫蘆絲」應戰；洪都拉斯和卡古則帶來精彩的模仿秀，讓主持人余天及侯怡君笑開懷；張艾亞和康禎庭換上性感洋裝大跳熱舞，讓余天索性整疊紅包都給兩位，讓男性藝人大喊不公平。

張艾亞（右）和康禎庭（左）換上性感洋裝大跳熱舞，讓余天索性整疊紅包都給兩位。（民視提供）

吳勇濱（左起）、張艾亞、李子森、康禎庭參加《王牌尾牙秀》。（民視提供）

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