胡歌躺搶+1 網友催婚：林心如都生了你在幹嘛？
2017/01/07 15:13
胡歌（左）和霍建華（右）是演藝圈出了名的好友，如今霍建華升格當爸，粉絲也猛催胡歌跟上進度。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林心如和霍建華昨迎接愛的結晶，2人去年從認愛到結婚，到今年初獲得第一個寶寶，進度神速，讓外界非常驚喜，娛樂圈好友們也搶著送上祝福，而夫妻倆升格爸媽的幸福氛圍，感染了不少網友，簡直發揮了大愛精神，連霍建華的好友胡歌的戀愛進度也要關切，自從華心寶寶誕生後，一批號稱是「霍建華女兒觀光團」的網友，湧進胡歌微博狂催婚。
因胡歌和霍建華是演藝圈出了名的好兄弟，因此霍建華和林心如認愛後，胡歌就不停躺槍，被網友猛關心感情世界，如今好友升格爸媽，網友狂留言：「人家都生了，你還在幹嘛？」甚至虧他：「人家都有女兒了，你連個女友都沒有！」巴不得他也趕緊跟上好友進度。
網友湧進胡歌微博，猛留言催他趕緊跟上好友進度。（翻攝自微博）
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