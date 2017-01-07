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鍾漢良被爆不爽替身長太像憤而開除 經紀公司嚴正駁斥

2017/01/07 13:18
鍾漢良的替身鍾瑞軒，因與本尊長太像，因而被劇組開除。（圖擷取自鍾瑞軒微博）鍾漢良的替身鍾瑞軒，因與本尊長太像，因而被劇組開除。（圖擷取自鍾瑞軒微博）

〔即時新聞／綜合報導〕香港男神鍾漢良與Angelababy主演的古裝劇《孤芳不自賞》，剛開播就深受觀眾喜愛。不料近日卻傳出，他在劇中的替身演員鐘瑞軒自爆，因為長得和鍾漢良太像，讓本尊不開心，所以被開除。對此，經紀公司與劇組今在微博發表「嚴正聲明」，否認傳聞。

鍾漢良被爆，不爽替身跟自己長太像，還層表示「這個男的以後不許演男一號，不然就是侵犯鍾漢良的肖像權」。（圖擷取自鍾漢良微博）鍾漢良被爆，不爽替身跟自己長太像，還層表示「這個男的以後不許演男一號，不然就是侵犯鍾漢良的肖像權」。（圖擷取自鍾漢良微博）

經紀公司，透過微博「鍾漢良W良家族」發表聲明，表示傳聞嚴重違背事實。（圖擷取自微博「鍾漢良W良家族」）經紀公司，透過微博「鍾漢良W良家族」發表聲明，表示傳聞嚴重違背事實。（圖擷取自微博「鍾漢良W良家族」）

綜合媒體報導，鍾瑞軒受訪時提到，鍾漢良的經紀人直接和劇組導演放話，只要他還待在劇組，鍾漢良就不拍了，還說，鍾漢良曾表示，「這個男的以後不許演男一號，不然就是侵犯鍾漢良的肖像權」。

不過，昨日經紀公司「上海花花草草影視文話傳播有限公司」，透過微博「鍾漢良W良家族」發表聲明，表示傳聞嚴重違背事實，造成社會觀感不佳，訊息發布與轉載者，以及相關網路平台，已涉及誹謗與侵犯名譽權，呼籲撤除、停止相關內容，還表示，「鍾漢良先生及本公司已委託律師蒐集，並採證相關侵權事實及證據」，也向涉案人士正式發出律師函，依法追究相關人士的法律責任。

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