國民MC怎養成？劉在錫「早晨型人格」超爆笑

劉在錫幽默詼諧的主持風格，讓他被譽為「國民MC」。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人劉在錫因詼諧、幽默的主持風格，與親民又善良的個性，深受民眾歡迎，曾共事過的藝人或工作人員無不讚譽有佳，被譽為「國民MC」，有工作人員曾透露，劉在錫雖然親切，但對於工作相當嚴格，很有自己的原則，常常提出想法跟製作單位溝通，是個勤勞但嘮叨的人，而近日他在綜藝節目《Happy togrther》分享童年故事，透露了自己為何會有這樣的個性，不料卻讓大家笑翻了。

劉在錫透露自己的勤快個性，都是源自小時候和妹妹的相處，笑翻全場。（翻攝自YouTube）

據韓網報導，劉在錫在家中是長子，小時候一向和妹妹們一起同房睡覺，某天爸爸決定該讓兄妹分房睡了，但因為自己很膽小，怕房間有鬼而無法單獨睡覺，所以會趁全家都睡著之後，悄悄到妹妹房間，將其中一人抱到自己房間，隔天再早起把妹妹抱回房間，直到被爸爸發現，將妹妹房間裝上鎖，他才無法得逞，超無厘頭又幼稚的行為，讓現場來賓全笑翻，原來他的「早晨型人格」都是源自妹妹。

劉在錫小時候氣妹妹不跟他玩，把她們的男娃娃剪成光頭，留字條說：「托托去當兵了。」（翻攝自YouTube）

另外他也透露小時候和妹妹們的趣事，因為女孩子總喜歡膩在一起玩，不願讓哥哥加入，劉在錫說：「雖然我也沒有很想一起玩，但總有無聊想一起玩的時候。」但妹妹們總把房門鎖起來，讓他覺得孤獨又討厭，某次趁她們外出，把妹妹們的男娃娃剪成光頭，還寫字條說：「托托（娃娃名）去當兵了！」幼稚的報復行為，讓全場笑得人仰馬翻。