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2.5次元偶像女神「EGOIST」 3月二度襲台開唱

2017/01/07 11:08

日本虛擬音樂團體「EGOIST」，將於3月4日二度登台開唱。（點子海洋創意娛樂行銷提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕由日本音樂團體「supercell」成員ryo擔綱音樂製作，神秘女歌手chelly擔任主唱的虛擬音樂團體「EGOIST」，繼2016首次在台開唱後，即將於3月4日再度來台，舉辦2017年首場海外演唱會！

2011年發跡的「EGOIST」，最初是ryo為了製作動畫《罪惡王冠》的主題曲組成的音樂團體，透過徵選會挑選出當年僅17歲的Chelly擔任主唱，於《罪惡王冠》播映完畢後繼續以「EGOIST」的名義活動。

「EGOIST」不但在2016年舉行了日本首次粉絲俱樂部會員限定參加的全國巡演，同時也積極拓展海外觸角，造訪台灣、香港、上海、新加坡等地開唱，造成一股旋風。

此次二度來台演出，台灣除了是最新技術發表的海外巡演首站，購買演唱會門票還可獲得限量特典；「EGOIST」演唱會門票現已在台開賣，購票可洽KKTIX、全家Famiport、安利美特台北總店。

購買EGOIST演唱會VIP門票，將獲贈台灣限定獨家紀念手錶。（點子海洋創意娛樂行銷提供）

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