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「志明春嬌」回來啦！首款海報曝光好害羞

2017/01/07 11:04

「志明春嬌」系列電影《春嬌救志明》近日推出第一款海報，充滿暗示性的排版讓人好害羞。（華映提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕「志明春嬌」系列電影是華語都會愛情經典作品，今年原班人馬導演彭浩翔、主演楊千嬅、余文樂，將攜手推出第三部曲《春嬌救志明》，經典銀幕CP再續姊弟戀。

電影第一集中，志明與春嬌因香港政府禁止在室內抽菸，無法戒菸的兩人只好和一群同事在公司附近的室外抽菸，從菸友相識進而相戀；第二集，兩人決定分手，也和許多香港人一樣前往中國發展事業，各自有交往對像，卻在北京巧遇而再續前緣。電影內容反應時代，更直白點出男女交往的各種狀況，有甜蜜也有心痛，還不忘KUSO，讓觀眾又哭又笑，也紛紛敲碗期待續集。

備受期待的三部曲《春嬌救志明》近日推出第一款海報，延續以往搞怪風格，將3字轉了90度，再加上志明與春嬌的頭部剪影，讓普級海報瞬間變成限制級，連導演都忍不住表示：「來，是誰把海報弄出來的，我們來聊一下！」

充滿暗示性的海報，也讓粉絲好奇劇情內容，彭浩翔賣關子說：「這次劇情一定是讓人意想不到的。」《春嬌救志明》預計於4月28日在台上映。

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