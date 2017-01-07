限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

看到女兒第一眼 霍建華超激動喊「好漂亮」

2017/01/07 11:42

林心如（右）和霍建華（左）從認愛、結婚、生子的速度飛快。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林心如昨在中山醫院平安產下3300公克女娃，老公霍建華特地從北京飛回來陪產，一起迎接家庭的新成員。據悉，女娃長相繼承父母強大基因，相當漂亮可愛，夫妻倆看到孩子都忍不住激動的心情，首當爸的霍建華更是忍不住讚嘆：「好漂亮！」先前他受訪時就曾透露，希望孩子像媽媽一樣美，看來願望成真，因尚未為寶寶取名，暫時稱她「小天使」。

據《蘋果日報》報導，林心如5個月的待產期間，只接拍一支燕窩廣告，其他時間都跟姊妹聚會或在家裡養胎，雖然不少廣告邀約，但她相當謹慎，因為不確定產品是否可靠，也不希望孕肚曝光模糊焦點，能推掉則推掉，產後會盡速回到工作崗位，重返她最愛的戲劇演出和製作，同時也會隨時準備做第二個「華心寶寶」。

林心如和霍建華昨天迎來兩人的愛的結晶。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
賈靜雯挺7月肚飛北海道 咘咘踏雪初體驗遭出賣 賈靜雯挺7月肚飛北海道 咘咘踏雪初體驗遭出賣
2017/01/07 07:07
林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？ 林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？
2017/01/07 11:01
視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演 視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演
2017/01/07 07:55
林心如生女娃 舒淇搶祝福被催生 林心如生女娃 舒淇搶祝福被催生
2017/01/07 08:09
Makiyo想婚了 開出驚人老公條件 Makiyo想婚了 開出驚人老公條件
2017/01/07 07:34
林心如女兒提早報到 顏值遺傳爸媽 林心如女兒提早報到 顏值遺傳爸媽
2017/01/07 07:16
不只女偶像 正妹主播也轉行下海拍AV 不只女偶像 正妹主播也轉行下海拍AV
2017/01/07 07:51
林心如產女娃 鮮肉男星早知情 林心如產女娃 鮮肉男星早知情
2017/01/07 07:23
自慰揉胸摸下體 強國影城誤放高清無碼A片 自慰揉胸摸下體 強國影城誤放高清無碼A片
2017/01/07 11:14
（影音）林俊傑版《末班車》超動人 田馥甄虧他是... （影音）林俊傑版《末班車》超動人 田馥甄虧他是...
2017/01/07 08:22
分手錦榮被拱復合彭于晏 Jolin：沒什麼不能放下 分手錦榮被拱復合彭于晏 Jolin：沒什麼不能放下
2017/01/07 09:48
小S撈強國財碰壁 《姐姐好餓》慘下架 小S撈強國財碰壁 《姐姐好餓》慘下架
2017/01/07 06:00
徐若瑄甩封殺衰事 叮嚀林心如產後注意這件事 徐若瑄甩封殺衰事 叮嚀林心如產後注意這件事
2017/01/07 10:18
《小雨》歌手2段婚姻路坎坷 慘遭家暴淪睡公園 《小雨》歌手2段婚姻路坎坷 慘遭家暴淪睡公園
2017/01/07 11:55
反攻南韓？《你的名字》南韓首映 票房破10億 反攻南韓？《你的名字》南韓首映 票房破10億
2017/01/07 09:55
婷婷誤當小三 遭正宮嗆聲腿軟 婷婷誤當小三 遭正宮嗆聲腿軟
2017/01/07 06:00
「志明春嬌」回來啦！首款海報曝光好害羞 「志明春嬌」回來啦！首款海報曝光好害羞
2017/01/07 11:04
藝人曬舊照！納豆自嘲太心機 徐薇仙氣吸建中生堵人 藝人曬舊照！納豆自嘲太心機 徐薇仙氣吸建中生堵人
2017/01/07 10:57
（贈票）潤娥13日會台迷 撂「中文十級」約定不見不散 （贈票）潤娥13日會台迷 撂「中文十級」約定不見不散
2017/01/07 12:04
敖博嗆聲封殺名單 不爽被當中國人 敖博嗆聲封殺名單 不爽被當中國人
2017/01/07 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.