看到女兒第一眼 霍建華超激動喊「好漂亮」
2017/01/07 11:42
林心如（右）和霍建華（左）從認愛、結婚、生子的速度飛快。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林心如昨在中山醫院平安產下3300公克女娃，老公霍建華特地從北京飛回來陪產，一起迎接家庭的新成員。據悉，女娃長相繼承父母強大基因，相當漂亮可愛，夫妻倆看到孩子都忍不住激動的心情，首當爸的霍建華更是忍不住讚嘆：「好漂亮！」先前他受訪時就曾透露，希望孩子像媽媽一樣美，看來願望成真，因尚未為寶寶取名，暫時稱她「小天使」。
據《蘋果日報》報導，林心如5個月的待產期間，只接拍一支燕窩廣告，其他時間都跟姊妹聚會或在家裡養胎，雖然不少廣告邀約，但她相當謹慎，因為不確定產品是否可靠，也不希望孕肚曝光模糊焦點，能推掉則推掉，產後會盡速回到工作崗位，重返她最愛的戲劇演出和製作，同時也會隨時準備做第二個「華心寶寶」。
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