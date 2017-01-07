悔婚話題不斷 謝欣穎：台灣人都愛看八卦

謝欣穎與前未婚夫分手後依舊是好朋友。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝欣穎與愛情長跑7年的未婚夫梁世華，原預計去年耶誕節結婚，卻在婚前45天臨時喊卡，在臉書投下震撼彈宣告分手，震驚外界，悔婚後話題不斷的謝欣穎，昨日在Instagram有感而發，大嘆「台灣的人都愛看八卦」。

謝欣穎悔婚消息爆出後，話題便持續不斷，極力護航前未婚夫的她，更屢傳與梁世華復合，謝欣穎經常在Instagram分享自己心情文章，似乎因為外界太關注於她感情，讓她忍不住有感而發的在Instagram大呼「台灣的人都愛看八卦」，直言自己認知的「生活」是讓肉身能繼續運作好繼續活下去，「雖然很慶幸自己的工作是演員，能夠把看似平淡無奇的生活帶進角色裡」，並表示「可是這並不代表下戲後還要繼續向大眾演戲」，最後更以「可能是因為台灣的人都愛看八卦，喜歡看與自己不相干的人都在做些什麼」，安慰近來因感情話題受矚目的自己。

謝欣穎昨日有感而發的PO文。（翻攝自Instagram）

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