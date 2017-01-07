《小雨》歌手2段婚姻路坎坷 慘遭家暴淪睡公園

〔即時新聞／綜合報導〕以《小雨》一曲走紅的57歲阿美族歌手林玉英，婚後鮮少公開露面，不料近日卻向媒體淚訴兩段婚姻路走得坎坷。她提到，第一段婚姻遭逢前夫外遇還被家暴，連2600萬房產也被敗光。第二段婚姻，則是現任老公婚後1個月，不僅控制行蹤還拳打腳踢，嚇得她時常不敢回家，只能晚上睡在公園鐵椅上，她喊「我到底做錯什麼」。

《蘋果日報》報導，林玉英表示，第一段婚姻和前夫共生下4名子女，擔任貨車司機的前夫收入不多，常跟她伸手要錢，賣掉的3棟房產共約2600萬，也被丈夫花光，而且前夫還搞了10年外遇，林玉英去抓姦卻心軟原諒，反讓前夫食髓知味，甚至囂張到把小三帶回家。

至於第二段婚姻，現任老公是計程車駕駛，當時載過她幾次，被對方不離不棄、堅決心意與「讓我照顧妳」等甜言蜜語擄獲，僅交往1個月就登記結婚，不料，婚後1個月老公卻開始監控行蹤、掐脖子、揍她，連通聯紀錄都查，毫無隱私可言。

被問到為何不申請家暴保護令或離婚，她無奈地說，拿不到老公身分證去申請，也相信丈夫會改，所以放棄申請。沒想到丈夫沒改，隨後也有去驗傷、諮詢家暴中心、申請保護令，「可是錢不夠無法申請」，以及丈夫不願離婚，給不起他要的錢，「反正一條命，他想怎樣就怎樣，我真的很累了」。