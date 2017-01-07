藝人曬舊照！納豆自嘲太心機 徐薇仙氣吸建中生堵人

納豆笑說小時候的自己長得很心機。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近藝人間吹起一陣懷舊風，紛紛把自己年少時的照片翻出來品嘗，包括郭靜純、李明川、納豆、徐薇等人，其中差別最大的就屬納豆了，自稱「長得一副心機很重的樣子」；徐薇高中念北一女時就是清純美女，她坦言，進學校前就會有建中男生在門口站崗等她，但當時家裡狀況很多，還背負升學壓力，只把心力放在課本上，根本沒有心思交男友。

徐薇從少女時期就是標準美人胚子，念北一女有許多男生常來學校送情書。（翻攝自聯合報）

據《聯合報》報導，納豆最近雖收了不少節目，卻拓寬了其他領域，在電影、戲劇方面都風光，憑著《一路順風》入圍金馬獎最佳男配角，被母校天母國小找回去採訪，他翻出畢業紀念冊回憶兒時時光，笑說：「長得一付心機很重的樣子。」透露雖然現在圓圓胖胖的，卻比較喜歡現在的自己，因為很可愛，他還分享小學時媽媽擔任福利社阿姨，他有空會幫忙推銷黏土，但不懂事，10元的黏土賣同學5元，被媽媽念後就把價錢調到15元，把之前賠的補回來，腦筋轉的算快，媽媽也這樣一路陪伴他小學6年。

另外，徐薇老師則是一路上就是美人胚子，念北一女時常有男生來學校門口遞情書，但以前家境不好，早上5點就會到晴光市場陪媽媽擺攤，她笑說：「當時完全沒心情交男友，但我在晴光市場很有名，是晴光之花。」