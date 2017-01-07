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反攻南韓？《你的名字》南韓首映 票房破10億

2017/01/07 09:55

日本動畫電影《你的名字》在各國都開出票房佳績。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本動畫電影《你的名字》票房，不僅在當地衝破224億日圓（約台幣63億元），在各國上映也是氣勢如虹，台灣上映10天票房就飆破1億台幣，之後陸續在泰國、香港、中國都榮登票房冠軍，締造票房6冠王佳績，魅力襲捲亞洲，而《你的名字》本周三在南韓上映，照樣突破重圍，首日票房就高達10.3億韓元（約台幣2800萬元），成為繼13年前宮崎駿的《霍爾的移動城堡》後，再度獲得票房冠軍的日本電影。

日本動畫電影《你的名字》周三在南韓上映，首日票房就突破台幣2800萬。（翻攝自韓網）

據《蘋果日報》報導，南韓1988年才開放日本電影在當地上映，當時曾掀起一陣日本電影觀影潮，不過日本和南韓實際上有著政治上的敏感關係，要真的受歡迎有一定難度，因此這次《你的名字》是大規模在南韓555間戲院上映，被認為是票房奪冠的主因之一，另外，截至1月5日為止，日本票房已累積至224億日圓，觀影人次多達1735萬人次，目前確定將在全球125國上映，日本當地將在部分戲院播放IMAX版，讓影迷能體驗更具臨場感與高畫質的電影。

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