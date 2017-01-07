林心如生女娃 舒淇搶祝福被催生

林心如（左）第一時間就告知舒淇（右）好消息。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕恭喜！女星林心如生了！原定預產期在1月底的她，提前於昨天剖腹產下3300克愛女，昨晚11點多就迫不及待要跟粉絲們分享喜訊，寫下：「歡迎我們的小天使」宣告女兒的到來，不僅粉絲瘋狂湧進祝賀，許多藝人好友也紛紛送上祝福，其中最開心的莫過於好姊妹舒淇了。

第一個知道消息的舒淇興奮表示：「好想衝回去看喔！一定跟媽媽一樣可愛。」半夜也在IG曬林心如愛女的小腳丫照，直喊：「迎接可愛霍家小可人兒！」歡迎好姊妹可愛的小寶寶到來，更不忘慰勞對方生產的辛苦，跟林心如同年出嫁的舒淇，也讓外界相當關心做人進度，粉絲忍不住催生：「換妳了女神」、「下一個就是妳囉！」

舒淇在IG上開心祝福好姊妹的寶寶到來，興奮表示好想馬上衝回來看。（翻攝自IG）