限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

賈靜雯挺7月肚飛北海道 咘咘踏雪初體驗遭出賣

2017/01/07 07:07

修杰楷（左）與梧桐妹（右）相處融洽，完全無隔閡。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賈靜雯和修杰楷婚後幸福，兩人育有一女「咘咘」，加上與前夫所生的大女兒「梧桐妹」，一家四口幸福和樂，近日她挺7月孕肚帶家人至北海道，昨曝光咘咘踏雪初體驗，「表情扭曲」的自然反應，讓她不禁笑虧：「是要變身了嗎？」

賈靜雯6日在臉書透露，挺7月孕肚與家人至北海道旅遊，並招認這是產前最後一趟飛行，「有人說我很猛，這時候還飛，我自己也覺得（拜託別碎念我），但我比任何人都更小心的照顧自己及肚肚裡的小baby，所以請別再為我擔心啦～」她感性表示，這趟旅行主要目的就是讓家人玩得盡興，一切都值得，雖因懷孕無法參與雪上活動，但看到家人開心笑容後，自己也跟著樂在其中。

咘咘站在窗前，露出霸氣表情，讓媽咪賈靜雯忍不住笑說：「阿咘啊～妳想要變超人飛高高遠離雪地嗎？」（翻攝自臉書）

賈靜雯除了分享溫馨全家福合照，還出賣女兒，她曬出咘咘在雪地的憋嘴萌照，透露咘咘不喜歡踏雪，「一落地，就把雙腳扭曲」，但在室內，咘咘站在窗前望著遠方的雪景，卻流露出霸氣神情，讓孕媽賈靜雯忍不住笑說：「阿咘啊～妳想要變超人飛高高遠離雪地嗎？需要克服雪地的咘咘。」

不愛踏雪的咘咘，只要一落地，便會將雙腳扭曲，臉上更露出害怕神情。（翻攝自臉書）

賈靜雯挺7月孕肚與家人至北海道旅遊。（翻攝自臉書）

推薦新聞
Makiyo想婚了 開出驚人老公條件 Makiyo想婚了 開出驚人老公條件
2017/01/07 07:34
林心如產女娃 鮮肉男星早知情 林心如產女娃 鮮肉男星早知情
2017/01/07 07:23
林心如女兒提早報到 顏值遺傳爸媽 林心如女兒提早報到 顏值遺傳爸媽
2017/01/07 07:16
白白揭分手逸祥原因 「A女B女」疑有內幕 白白揭分手逸祥原因 「A女B女」疑有內幕
2017/01/07 07:09
凱西「賭」定奪金球 麥特後悔莫及 凱西「賭」定奪金球 麥特後悔莫及
2017/01/07 06:00
《韓嫩團聲援紅白》SF9登「台」拜早年 秀國語︰紅包拿來 《韓嫩團聲援紅白》SF9登「台」拜早年 秀國語︰紅包拿來
2017/01/07 06:00
《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變 《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變
2017/01/07 06:00
送別莉亞公主與黛比 梅姨致悼詞 送別莉亞公主與黛比 梅姨致悼詞
2017/01/07 06:00
「若曦」IU先來台 「四皇子」李準基今午報到 「若曦」IU先來台 「四皇子」李準基今午報到
2017/01/07 06:00
《日大咖聲援紅白》 西川貴教樂當簽王 中島美嘉親提禮物 《日大咖聲援紅白》 西川貴教樂當簽王 中島美嘉親提禮物
2017/01/07 06:00
洪榮宏嫌太忙 斷念第三春-演唱會邀前妻 幫江蕙禱告 洪榮宏嫌太忙 斷念第三春-演唱會邀前妻 幫江蕙禱告
2017/01/07 06:00
鬼鬼好想愛 放話下麵要厲害 鬼鬼好想愛 放話下麵要厲害
2017/01/07 06:00
郁方接招 與國小兒聊愛愛 郁方接招 與國小兒聊愛愛
2017/01/07 06:00
阿爆遵古禮出嫁 婚宴連辦2天 阿爆遵古禮出嫁 婚宴連辦2天
2017/01/07 06:00
林明禎邂逅李敏鎬 大頭搞破壞 林明禎邂逅李敏鎬 大頭搞破壞
2017/01/07 06:00
片商詬病票房系統 國家電影中心：了解後再調整 片商詬病票房系統 國家電影中心：了解後再調整
2017/01/07 06:00
林心如當媽 許瑋甯搶看 林心如當媽 許瑋甯搶看
2017/01/07 00:04
恭喜！林心如剖腹喜生女娃 恭喜！林心如剖腹喜生女娃
2017/01/06 23:36
日女星酬勞排行榜曝光 她遙遙領先賺翻天 日女星酬勞排行榜曝光 她遙遙領先賺翻天
2017/01/06 23:35
（影音）想跟爸媽出櫃？ 唐立淇解析這樣做...讓同志淚推 （影音）想跟爸媽出櫃？ 唐立淇解析這樣做...讓同志淚推
2017/01/06 23:03
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.