賈靜雯挺7月肚飛北海道 咘咘踏雪初體驗遭出賣

修杰楷（左）與梧桐妹（右）相處融洽，完全無隔閡。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賈靜雯和修杰楷婚後幸福，兩人育有一女「咘咘」，加上與前夫所生的大女兒「梧桐妹」，一家四口幸福和樂，近日她挺7月孕肚帶家人至北海道，昨曝光咘咘踏雪初體驗，「表情扭曲」的自然反應，讓她不禁笑虧：「是要變身了嗎？」

賈靜雯6日在臉書透露，挺7月孕肚與家人至北海道旅遊，並招認這是產前最後一趟飛行，「有人說我很猛，這時候還飛，我自己也覺得（拜託別碎念我），但我比任何人都更小心的照顧自己及肚肚裡的小baby，所以請別再為我擔心啦～」她感性表示，這趟旅行主要目的就是讓家人玩得盡興，一切都值得，雖因懷孕無法參與雪上活動，但看到家人開心笑容後，自己也跟著樂在其中。

咘咘站在窗前，露出霸氣表情，讓媽咪賈靜雯忍不住笑說：「阿咘啊～妳想要變超人飛高高遠離雪地嗎？」（翻攝自臉書）

賈靜雯除了分享溫馨全家福合照，還出賣女兒，她曬出咘咘在雪地的憋嘴萌照，透露咘咘不喜歡踏雪，「一落地，就把雙腳扭曲」，但在室內，咘咘站在窗前望著遠方的雪景，卻流露出霸氣神情，讓孕媽賈靜雯忍不住笑說：「阿咘啊～妳想要變超人飛高高遠離雪地嗎？需要克服雪地的咘咘。」

不愛踏雪的咘咘，只要一落地，便會將雙腳扭曲，臉上更露出害怕神情。（翻攝自臉書）

賈靜雯挺7月孕肚與家人至北海道旅遊。（翻攝自臉書）