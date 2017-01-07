視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演

波多野結衣（後）在最新AV作，與109公分高的AV導演西君合作。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「暗黑林志玲」之稱的波多野結衣，在最新AV作中大戰2名男優，甚至還與身高109公分的AV導演一起上演超狂的「3.5P」，讓人看了血脈賁張！

被封為「史上最迷你的導演」的西君，3歲時曾罹患腦癌，雖然後來開刀撿回一命，但他發育卻也因此受到影響，今年23歲的他身高只有109公分，體重19公斤，體型猶如小學生。不過，人小志氣高的西君不但做過電腦工程師、當過牛郎店公關，甚至曾獲得「全日本口交大賽」男性部門冠軍，經歷可說是非常豐富。

西君（左）與163公分高的波多野結衣（右），身高差達54公分。（翻攝自網路）

西君繼先前和濱崎真緒合作後，這次則和波多野結衣在床上交鋒，根據知名AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》介紹，兩人雖然在片中並未真槍實彈演出，但仍做足了前戲，而在男優吉村卓、森林原人出場後，4人隨即玩起視覺效果頗聳動的「3.5P」，讓網友看了也不僅紛紛讚嘆片商的超強創意，直呼「雖然變態但噱頭十足」。

西君（後）與163公分高的波多野結衣在片中雖未真槍實彈演出，仍做足了前戲。（翻攝自網路）

男優吉村卓、森林原人出場後，便與西君、波多野結衣上演視覺效果震撼的「3.5P」。（翻攝自網路）