限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演

2017/01/07 07:55

波多野結衣（後）在最新AV作，與109公分高的AV導演西君合作。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「暗黑林志玲」之稱的波多野結衣，在最新AV作中大戰2名男優，甚至還與身高109公分的AV導演一起上演超狂的「3.5P」，讓人看了血脈賁張！

被封為「史上最迷你的導演」的西君，3歲時曾罹患腦癌，雖然後來開刀撿回一命，但他發育卻也因此受到影響，今年23歲的他身高只有109公分，體重19公斤，體型猶如小學生。不過，人小志氣高的西君不但做過電腦工程師、當過牛郎店公關，甚至曾獲得「全日本口交大賽」男性部門冠軍，經歷可說是非常豐富。

西君（左）與163公分高的波多野結衣（右），身高差達54公分。（翻攝自網路）

西君繼先前和濱崎真緒合作後，這次則和波多野結衣在床上交鋒，根據知名AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》介紹，兩人雖然在片中並未真槍實彈演出，但仍做足了前戲，而在男優吉村卓、森林原人出場後，4人隨即玩起視覺效果頗聳動的「3.5P」，讓網友看了也不僅紛紛讚嘆片商的超強創意，直呼「雖然變態但噱頭十足」。

西君（後）與163公分高的波多野結衣在片中雖未真槍實彈演出，仍做足了前戲。（翻攝自網路）

男優吉村卓、森林原人出場後，便與西君、波多野結衣上演視覺效果震撼的「3.5P」。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
恭喜！林心如剖腹喜生女娃 恭喜！林心如剖腹喜生女娃
2017/01/06 23:36
日女星酬勞排行榜曝光 她遙遙領先賺翻天 日女星酬勞排行榜曝光 她遙遙領先賺翻天
2017/01/06 23:35
林心如當媽 許瑋甯搶看 林心如當媽 許瑋甯搶看
2017/01/07 00:04
視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演 視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演
2017/01/07 07:55
林心如產女娃 鮮肉男星早知情 林心如產女娃 鮮肉男星早知情
2017/01/07 07:23
林心如生女娃 舒淇搶祝福被催生 林心如生女娃 舒淇搶祝福被催生
2017/01/07 08:09
白白揭分手逸祥原因 「A女B女」疑有內幕 白白揭分手逸祥原因 「A女B女」疑有內幕
2017/01/07 07:09
江蕙遭攻擊濺血 洪榮宏隔空禱告 江蕙遭攻擊濺血 洪榮宏隔空禱告
2017/01/07 08:08
婷婷誤當小三 遭正宮嗆聲腿軟 婷婷誤當小三 遭正宮嗆聲腿軟
2017/01/07 06:00
林心如趙薇都生女 「還珠二代」就差范冰冰 林心如趙薇都生女 「還珠二代」就差范冰冰
2017/01/07 08:20
（影音）林俊傑版《末班車》超動人 田馥甄虧他是... （影音）林俊傑版《末班車》超動人 田馥甄虧他是...
2017/01/07 08:22
「若曦」IU先來台 「四皇子」李準基今午報到 「若曦」IU先來台 「四皇子」李準基今午報到
2017/01/07 06:00
《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變 《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變
2017/01/07 06:00
郭建宏揮刀止血 名模開播1年多收攤 郭建宏揮刀止血 名模開播1年多收攤
2017/01/07 06:00
敖博嗆聲封殺名單 不爽被當中國人 敖博嗆聲封殺名單 不爽被當中國人
2017/01/07 06:00
送別莉亞公主與黛比 梅姨致悼詞 送別莉亞公主與黛比 梅姨致悼詞
2017/01/07 06:00
Makiyo想結婚 點菜金子統昭 Makiyo想結婚 點菜金子統昭
2017/01/07 06:00
簡嫚書床戰兼偷窺 周旋兩男 簡嫚書床戰兼偷窺 周旋兩男
2017/01/07 06:00
鬼鬼好想愛 放話下麵要厲害 鬼鬼好想愛 放話下麵要厲害
2017/01/07 06:00
藍又時爽貼運動男 老公顧小孩打分數 藍又時爽貼運動男 老公顧小孩打分數
2017/01/07 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.