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（專訪）中國爆封殺名單 男主唱嗆聲「干你死啦」

2017/01/06 22:19

敖博不爽被當中國人，嗆聲盤古不是中國的樂團。（敖博提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕中國日前爆出55人的封殺黑名單，包括閃靈、滅火器、徐若瑄在內，其中盤古樂隊遭歸類為中國樂團，讓主唱敖博相當火大，來自江西（簡稱贛）的他怒轟：「盤古不是中國樂隊，祖國是贛國不是支那（China），不要搞錯了！」懶理這份黑名單，但不爽被歸類是強國人，直接寫歌《干你死啦》嗆聲。

盤古樂隊13年前來台參加「台灣魂」音樂會，就遭中國政府通緝而流亡海外，後來接受了瑞典的政治庇護，對這份封殺名單的真實性？敖博受訪談到：「這內部名單百分之85是真的，他們連過海關都有黑名單。」加上強國的網路水軍充斥，直呼這種打壓不意外。

敖博對封殺名單，感到有些不以為然。（敖博提供）

盤古樂隊去年出道滿20年，他們推出紀念專輯《朋克二十四史》，一次收錄盤古樂隊創作的24首歌，新歌《香港民族英雄》要聲援香港民眾，另首作品《當街砸死》則為敖博聲援故鄉同胞，遭磚頭砸死的雇主所寫的歌。

中國政府封殺藝人再出招，據傳北京有影視界高層，收到中國「文化部」寄發的「封殺名單」，要求各單位別碰名單上的人，細數包括台灣、香港、日本、南韓都有藝人中鏢。

其中滅火器、閃靈、大支均表示不意外，同遭點名的徐若瑄最近更中箭，有中國媒體報導她的廣告看板及實境節目均遭撤，逼得她的經紀公司表示將委請律師，針對不實傳聞提出告訴。

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