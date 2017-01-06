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（影音）DJ大衛庫塔採訪大遲到 下大雨歌迷照樣嗨

2017/01/06 21:59

〔記者吳琬婷／台北報導〕法國電音鬼才DJ大衛庫塔今天下午搭乘私人飛機來台，晚間在南港展覽館C3停車場舉辦戶外電音趴，無奈天空不作美，期間不斷下起陣雨，但當暖場DJ表演結束，輪到大衛庫塔上場，台下7000名粉絲仍興奮尖叫，淋雨照樣超嗨聽歌搖擺。

David Guetta演唱會。（記者王文麟攝）

大衛庫塔今天原訂下午5點30分，先在演唱現場後台接受台灣媒體聯訪，但他今日下午1點35分搭乘私人飛機抵台後，卻突然表示不想這麼早到演唱會現場，臨時改成至晚間7時30受訪，而等到晚間採訪時，又晚了整整40分鐘才抵達現場，記者會僅草草舉行約10鐘就結束，讓大衛庫塔照原定的8點30分上台表演。

David Guetta演唱會，即使下雨還是抵擋不了粉絲的熱情。（記者王文麟攝）

大衛庫塔雖然大遲到，但受訪時心情不錯，笑說這次演唱會與英國團隊合作很有趣，因爲嘗試了不同音樂風格，跟以往熟悉的音樂不一樣，也感謝台灣歌迷仍然喜歡他的音樂。

David Guetta演唱會。（記者王文麟攝）

大衛庫塔被譽為全球冠軍金曲製造機，是電子舞曲音樂中數一數二的知名DJ，曾和知名藝人包括黑眼豆豆、蕾哈娜、阿肯、希雅合作創作多首暢銷金曲，今晚演唱會也送上多首夯曲《Titanium》、《Without You》、《Turn Me On》，讓歌迷盡情搖擺。

David Guetta演唱會。（記者王文麟攝）

David Guetta演唱會。（記者王文麟攝）

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