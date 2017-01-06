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從健身戰到超跑 李沛旭嗆酸民「看車尾燈吃土吧」

2017/01/06 22:47

李沛旭熱愛健身，渾身肌肉受到不少粉絲讚賞。（翻攝自李沛旭臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星李沛旭雖是職業模特兒，但工作跨足主持、戲劇、電影，表現出色，受到不少粉絲歡迎。李沛旭熱愛健身，常常在臉書分享健身心得，今天他特地開臉書直播，和粉絲互動健身過程，吸引不少粉絲觀看。孰料有網友留言抨擊他只練上半身卻不練腳，「這樣整體很醜」，讓李沛旭看了馬上回擊「帥到沒你這位損友」，2人你一句我一句在網路開戰。

該名粉絲在李沛旭直播時，批評他「只練上面，腳都沒練，這樣整體很醜」，李沛旭看完便開玩笑回應「就怕帥到沒你這位損友」，沒想到對方看了自稱是「關心你整體好看的損友」，李沛旭接著回應「法拉利也是爛車啊，因為坐在駕駛座上的不是你」，揶揄該名網友，網友也不甘示弱，回應李沛旭「爛歸爛，但也是超跑啊」，李沛旭立刻回擊「所以囉，看著車尾燈，然後吃灰塵吧」，並提醒對方不要在網路花費太多時間，要多專注在提升真實人生上，對方則回嗆要李沛旭認真練下半身，「這樣才不會很醜」。

李沛旭跟對方結束話題後，將整個對話經過擷圖PO上臉書，直呼「酸民，是一種很有趣的生物」，網友看了也紛紛回應支持李沛旭，抨擊該名網友「別人沒練腿關你屁事」、「其實李沛旭下半身也滿壯的啊，不如您來秀秀你身材」，也有網友笑說「他應該只是想跟你多聊天，讓你注意到他的存在」、「不用浪費時間在他身上」。

事實上，李沛旭不是第一次跟網友互嗆，去年曾有網友在李沛旭示範單槓引體向上時，建議他使用拉力帶，李沛旭開玩笑回應對方「拉力帶是弱者在用的」，引發網路論戰，雖然李沛旭認為網友言論常常無限上綱，但他仍希望可以在臉書分享健身心得和正面能量。

李沛旭在臉書揶揄酸民很有趣。（翻攝自李沛旭臉書）有網友在李沛旭直播時抨擊他只練上身肌肉很醜，引發雙方論戰。（翻攝自李沛旭臉書）李沛旭和網友開戰。（翻攝自李沛旭臉書）李沛旭粉絲抨擊嗆聲網友「管太多」，也安慰李沛旭不要浪費時間在這種人身上。（翻攝自李沛旭臉書）李沛旭不是第一次跟網友槓上。（翻攝自李沛旭臉書）

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