（影音）GOT7二度會台粉 Jackson嗨喊「哇靠」

GOT7與全場粉絲合影留念。（IME tw提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團「GOT7」今晚暌違2年二度在台會粉絲，晚間團員身穿紅黑色西裝帥氣登台，深情演唱新歌《Let Me》華語版開場，自我介紹時除了香港成員Jackson、美籍台裔成員Mark外，韓籍、泰籍團員BamBam也挑戰全程講華語，誠意滿分，而Jackson看到滿場粉絲，一度嗨喊「哇靠」！今晚的見面會共吸引近3000名鐵粉捧場，進帳千萬元。

GOT7與全場粉絲合影留念。（IME tw提供）

搶在Mark開口前，Jackson便出聲攔阻「最重要的在最後」，等到全部團員說完後，再向粉絲大喊：「誰回家了？」而Mark則在歌迷的熱情回應下，興奮直呼：「台北的鳥寶寶們，好久不見！」

GOT7與全場粉絲合影留念。（IME tw提供）

適逢隊長JB長尾巴，團員們先是輪番撒嬌賣萌向JB獻唱生日快樂歌，後又起鬨他在父母面前大跳性感舞蹈、女團舞，逗得全場粉絲笑呵呵，坐在台下的JB爸媽則豎起大拇指捧場；而JB的媽媽也錄製了一段聲音影像留言，讓JB看了當場感動爆淚，歡樂的慶生氣氛更添一抹溫馨。隨後，他們更入境隨俗以華語演唱國片《我的少女時代》主題曲《小幸運》，搏得粉絲熱烈掌聲。

此外，「GOT7」的新專輯《FLIGHT LOG : TURBULENCE》台灣特別版現已在台發行。

GOT7今晚2度在台會粉絲。（IME tw提供） GOT7今晚2度在台會粉絲。（IME tw提供） GOT7今晚2度在台會粉絲。（IME tw提供） GOT7今晚2度在台會粉絲。（IME tw提供）