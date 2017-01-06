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SpeXial宏正傷腿首度入鏡 強忍傷痛比賽

2017/01/06 21:19

SpeXial的宏正受傷後，因應劇情需要在《High 5制霸青春》中露出傷腿。（聯合互動提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕SpeXial的宏正在拍攝《High 5制霸青春》最後一場比賽拍攝前，不小心右腳受傷，讓他自責不已，手術後強忍傷痛仍堅持一定要全程參與拍攝，跟團隊完成最後的比賽。

本周播出完結篇，在最後一場總冠軍賽的拍攝，宏正全程無缺席，更在劇中首度露出受傷的右腿，他說：「這次雖帶著遺憾拍攝完結篇，但也與同劇演員約定好，等腳傷恢復再一起到公園打球。」更笑說要「制霸公園」。

導演設計在球賽奔跑戲份由替身上場，宏正則利用劇組特製器材，在腰、臀、腿都受到保護，安全之下拍攝上半身特寫，在機器輔具協助下，走路、奔跑、轉身投籃，讓腳不能落地的宏正，也都可以自在的展現演繹出來，他開玩笑說：「這樣應該不用替身，我自己可以打全場了。」

劇組團隊體恤宏正受傷，集中拍攝他的戲份，讓他有足夠時間休息，但敬業的他對自己要求嚴格，沒戲的時候就躲在觀眾席後方觀摩，為了不耽誤拍攝，他一個鏡頭接著一個鏡頭不肯休息，有一場戲拍完，傷腿充血腫脹，好在現場防護員立刻為他處理，才舒緩腿的壓力。

總冠軍賽也讓程予希獻出現場演唱處女秀，在將近一千人的拍攝現場，帶領所有粉絲合唱片尾曲《凝視》，她透露：「唱歌是我的罩門，對自己的歌聲很沒自信，要在這麼多人面前唱歌，還要有戲中的情緒，很可怕。」開拍前，甚至隔絕開所有人不停練唱，緊張加上現場氣氛感染的感動，讓她止不住發抖。

程予希在《High 5制霸青春》獻出現場演唱處女秀。（聯合互動提供）

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