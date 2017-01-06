限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

吳克群自爆上完廁所就洗澡 嫌棄愷樂髒髒der

2017/01/06 21:03

吳克群（中）參加《娛樂百分百》，與主持人愷樂（右）、毛弟合照。（八大提供）〔記者吳志偉／台北報導〕吳克群在節目中自爆是「潔癖控」，只要一上完廁所一定要洗澡，見到愷樂及毛弟一臉困惑，直接笑罵：「你們怎麼那麼髒！」

日前吳克群到八大綜合台《娛樂百分百》宣傳新專輯，為了讓歌迷更了解自己，他接受「真心話快問快答」考驗，遊戲中他透露習慣上完廁所一定要洗澡，但此話一出，令主持人愷樂充滿疑惑，直問「為什麼」？反遭吳克群質疑：「你們不會嗎？怎麼這麼髒啊！」還搞笑幽默的說:「我要離你們遠一點！」

吳克群（中）參加《娛樂百分百》，與主持人愷樂（右）、毛弟合照。（八大提供）

吳克群曾與威廉一起主持節目而結為好友，毛弟問他若女友和威廉同時提出邀約，會如何選擇？他表示，因為自己很重視朋友，所以會選擇威廉。吳克群說，以前他們一起主持節目時，因腰部有舊傷，偶遇復發身體不適，多虧威廉講笑話炒熱氣氛，但毛弟聽完卻不以為然，笑稱：「威廉愛講笑話是因為節目裡有很多美女啦！」更多精彩內容請鎖定1月7日、晚間6點播出的八大綜合台「娛樂百分百」。

吳克群（中）參加愷樂（右）、毛弟主持的《娛樂百分百》。（八大提供）吳克群（中）參加愷樂（右）、毛弟主持的《娛樂百分百》。（八大提供）

相關新聞

推薦新聞
福原愛4套婚紗電死人 甜喊：謝謝永婕姊姊 福原愛4套婚紗電死人 甜喊：謝謝永婕姊姊
2017/01/06 18:26
邵昕前妻離婚後成小三！竟搭正宮車HIGH玩 邵昕前妻離婚後成小三！竟搭正宮車HIGH玩
2017/01/06 15:05
曾爆遭林宥嘉「被分手」 鄧紫棋首談分手原因 曾爆遭林宥嘉「被分手」 鄧紫棋首談分手原因
2017/01/06 20:42
松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事 松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事
2017/01/06 13:38
小S《姐姐好餓》尺度太大 竟遭中國下架！ 小S《姐姐好餓》尺度太大 竟遭中國下架！
2017/01/06 14:12
71歲潘迎紫曬粉嫩少女照 曝失戀過往辛酸 71歲潘迎紫曬粉嫩少女照 曝失戀過往辛酸
2017/01/06 12:39
（影音）驚！ 蛇頭探出馬桶 男星如廁嚇到失魂 （影音）驚！ 蛇頭探出馬桶 男星如廁嚇到失魂
2017/01/06 15:11
新垣結衣堺雅人續集戰開打 《月薪》恐讓《半澤》難產 新垣結衣堺雅人續集戰開打 《月薪》恐讓《半澤》難產
2017/01/06 15:36
粉絲尖叫！宋仲基確定23日登台 粉絲尖叫！宋仲基確定23日登台
2017/01/06 19:16
簡嫚書床下偷看打手槍 驚呼動作「好快」 簡嫚書床下偷看打手槍 驚呼動作「好快」
2017/01/06 19:46
5歲雙胞胎超高顏值 讓ZARA破例欽點邀請合作！ 5歲雙胞胎超高顏值 讓ZARA破例欽點邀請合作！
2017/01/06 14:27
路人撞見李李仁跟妹？ 陶晶瑩聽聞竟然... 路人撞見李李仁跟妹？ 陶晶瑩聽聞竟然...
2017/01/06 17:58
（影音）強國網紅直播撕書 高喊「讀書沒用」遭炮轟 （影音）強國網紅直播撕書 高喊「讀書沒用」遭炮轟
2017/01/06 19:17
（影音）鬼鬼直呼想愛 下麵給「自己吃」 （影音）鬼鬼直呼想愛 下麵給「自己吃」
2017/01/06 16:10
（影音）洪榮宏開唱邀前妻 對第三春則表示... （影音）洪榮宏開唱邀前妻 對第三春則表示...
2017/01/06 14:10
不改棄養惡行！小賈這次鬆獅犬養半年就丟 不改棄養惡行！小賈這次鬆獅犬養半年就丟
2017/01/06 12:38
盤點台灣人2016最愛日劇 米倉涼子大勝松嶋菜菜子 盤點台灣人2016最愛日劇 米倉涼子大勝松嶋菜菜子
2017/01/06 13:20
4年級兒看保險套廣告問後續 郁方一句話神回 4年級兒看保險套廣告問後續 郁方一句話神回
2017/01/06 14:57
納豆丟節目後摟爆乳妹 網友：放開那女孩！ 納豆丟節目後摟爆乳妹 網友：放開那女孩！
2017/01/06 18:58
才分手雪炫就自爆愛看美女照片 ZICO被罵翻 才分手雪炫就自爆愛看美女照片 ZICO被罵翻
2017/01/06 13:41
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.