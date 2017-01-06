吳克群自爆上完廁所就洗澡 嫌棄愷樂髒髒der

吳克群（中）參加《娛樂百分百》，與主持人愷樂（右）、毛弟合照。（八大提供）〔記者吳志偉／台北報導〕吳克群在節目中自爆是「潔癖控」，只要一上完廁所一定要洗澡，見到愷樂及毛弟一臉困惑，直接笑罵：「你們怎麼那麼髒！」

日前吳克群到八大綜合台《娛樂百分百》宣傳新專輯，為了讓歌迷更了解自己，他接受「真心話快問快答」考驗，遊戲中他透露習慣上完廁所一定要洗澡，但此話一出，令主持人愷樂充滿疑惑，直問「為什麼」？反遭吳克群質疑：「你們不會嗎？怎麼這麼髒啊！」還搞笑幽默的說:「我要離你們遠一點！」

吳克群（中）參加《娛樂百分百》，與主持人愷樂（右）、毛弟合照。（八大提供）

吳克群曾與威廉一起主持節目而結為好友，毛弟問他若女友和威廉同時提出邀約，會如何選擇？他表示，因為自己很重視朋友，所以會選擇威廉。吳克群說，以前他們一起主持節目時，因腰部有舊傷，偶遇復發身體不適，多虧威廉講笑話炒熱氣氛，但毛弟聽完卻不以為然，笑稱：「威廉愛講笑話是因為節目裡有很多美女啦！」更多精彩內容請鎖定1月7日、晚間6點播出的八大綜合台「娛樂百分百」。

吳克群（中）參加愷樂（右）、毛弟主持的《娛樂百分百》。（八大提供） 吳克群（中）參加愷樂（右）、毛弟主持的《娛樂百分百》。（八大提供）