爆出曾曖昧 大元神回讓KID超崩潰

KID自爆曾和大元（左）傳過緋聞。（合成圖，翻攝自大元、ＫＩＤ臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Popu Lady」大元今日上由Lulu和KID主持的直播節目，兩位主持人先虧大元和「MP魔幻力量」鼓鼓傳緋聞，KID不甘示弱也爆出曾和大元曖昧過，讓大元瞪大眼睛秒回：「哪有？不要亂說話喔。」

大元（左）和鼓鼓傳出緋聞，在節目中大元不斷被CUE。（合成圖，翻攝自大元、鼓鼓臉書）

據《ETtody》報導，KID表示過去和CIRCUS團員一起上《大學生了沒》時，有聽過「大元說欣賞CIRCUS裡面的我」，沒想到大元默默的稱是「節目效果」，讓KID立刻崩潰大喊「節目效果騙了我十幾年」，大元趕忙滅火兼補槍說：「KID長得帥又幽默啊！但是他跟我太熟了，我都知道他很花！」讓Lulu忍不住轉頭爆笑。

大元表示和KID太熟，所以覺得KID是一個很花的人。（翻攝自大元臉書）

Lulu問大元說：「你跟KID流落到荒島，你們會不會交往？」不等大元回應，KID直接表示我會，還開玩笑如果是只剩Lulu的話也會交往，直言「我是一個很怕孤單的人欸！不只交往，都交配了好不好！」讓眾人傻眼爆笑。