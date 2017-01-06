（影音）日星大啖騷味羊肉爐 嫌棄臭豆腐「那不叫食物」

電影《驚滔駭浪的陰影》記者會，金子統昭（左起）、落合扶樹、Makiyo、三原慧悟。（記者陳奕全攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕日本男星金子統昭、落合扶樹今抵台，宣傳電影《驚滔駭浪的陰影》，記者會現場除找來女星Makiyo當主持人，還邀到網路紅人三原慧悟一起助陣登台。主辦為替3位男星補身子，現場端出羊肉爐，讓3人一口接一口，直呼美味。

金子原本不敢吃羊肉，害怕羊騷味，但今天一口接一口大讚美味，笑稱：「這一喝就知道對身體很好。」而他是3位男星當中，最常來台的一位，去年11月底隨樂團「RIZE」來台演出，今再登台宣傳電影，他不忘宣傳自己行程，笑稱：「我下月又要來台灣開個人演唱會，真的很有緣，台灣人真的很溫柔，讓我回去日本以後覺得要將這份溫柔帶給別人才行」而首次來台的落合，笑稱想去夜市走走；三原雖未在電影中露面，但他為替電影宣傳曾拍短片挑戰台灣特有名產，包括檳榔、臭豆腐、腳底按摩等，今他苦著臉表示：「臭豆腐最可怕了，那根本不算是食物」，逗笑在場眾人。

金子統昭（左起）、落合扶樹、三原慧悟今在記者會上大啖羊肉爐。（記者陳奕全攝）

而邁入新的一年，3人各自透露跨年夜當晚行程，金子表示：「我那天回老家和小學同學聚會，大家邊喝酒邊聊往事，結果喝太嗨錯過倒數的時間」，還自嘲跨年方式就像個老人；而落合透露：「我那天就在老家看紅白，倒數的時候在看傑尼斯的跨年演唱會」；三原則是表示：「我當天在家邊看YouTube邊剪影片」，不忘吐槽自己跨年方式超平凡，而三原拍攝網路短片起家，現在YouTube頻道已經有18萬點閱人數，他今誇下豪語，表示自己目前的訂閱人數在台只排得到50名，希望今年能夠名次大躍進，打進前3名，成為知名部落客。《驚》片已在台上映。